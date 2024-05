Palmeiras vence o Cruzeiro fora de casa e assume a vice-liderança do Brasileirão feminino

Nesta segunda-feira, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em duelo da nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Poliana e Laís Estevam anotaram os gols do Alviverde, enquanto Byanca Brasil anotou para o adversário em duelo que aconteceu no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

Com este resultado, o Palmeiras chegou a 19 pontos e assume a vice-liderança da competição, tendo um jogo a mais que Ferroviária e São Paulo, que estão em seguida, com 18 e 17 pontos, respectivamente. Já o Cruzeiro permanece em oitavo lugar, com 12.

AGORA, SIM, A GENTE PODE COMEÇAR A SEMANA! E DO MELHOR JEITO! +3 PONTOS PRA CONTA! AVANTI, PALESTRINAS! ? ? Cruzeiro 1×2 Palmeiras

Palmeiras e Cruzeiro voltam a campo no próximo sábado. O Alviverde duela com o Santos, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). Enquanto a Raposa enfrenta o Botafogo, às 21 horas, no Estádio Castor Cifuentes.

As Palestrinas abriram o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta, Isadora levantou a bola na área e Poliana cabeceou firme para estufar a rede. Quatro minutos depois, o Cruzeiro empatou. Byanca Brasil saiu em contra-ataque, livre, avançou, invadiu a área e bateu para o gol, deixando Natascha no chão.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou a ficar na frente do placar aos 12 minutos. Brena Carolina soltou uma pancada de fora da área e Taty Amaro espalmou. No rebote, Laís Estevam não desperdiçou e estufou a rede.