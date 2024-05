Palestino-CHI x Flamengo: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Flamengo entra em campo diante do Palestino-CHI, na noite desta terça-feira, em Coquimbo, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 21 horas (horário de Brasília), no estádio Francisco Rumoroso.

Onde assistir: A partida terá transmissão do canal ESPN e do streaming Star+.

Com quatro pontos, o Flamengo é o vice-líder do Grupo E, que tem o Bolívar-BOL (9), como líder. Com um ponto a menos, o Palestino vem logo abaixo na tabela classificação e o confronto será decisivo na luta pelo segundo lugar. A vitória é mais fundamental para os chilenos, que disputarão as duas últimas rodadas fora de casa, ao contrário do Rubro-Negro, que jogará no Maracanã contra o Bolívar-BOL e o Millonarios-COL.

Embora um empate não seja uma tragédia em termos de classificação, o Flamengo precisa de uma vitória para voltar aos trilhos após uma série de maus resultados. A equipe do técnico Tite venceu apenas um jogo dos últimos cinco disputados, pelo placar mínimo, e contra uma equipe da Série B, o Amazonas-AM, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Fora isso foram empates contra Palmeiras e Bragantino e derrotas para o Bolívar-BOL e Botafogo. Nesta série, a equipe marcou três gols e sofreu cinco.

O Flamengo realizou seus últimos ajustes no CT do @coquimbounido, para enfrentar o Palestino, amanhã (07), pela @Libertadores! ?????#VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/z2D8tRW0NS ? Flamengo (@Flamengo) May 6, 2024

Se perder do Palestino, equipe que venceu por 2 a 0 no Maracanã há quase um mês, o Rubro-Negro perderá a segunda posição e ainda correrá o risco de ficar na lanterna do grupo se o Millonarios-COL vencer o Bolívar-BOL no outro jogo da quarta rodada, na quarta-feira, na Colômbia.

Para este confronto, Tite seguirá sem poder contar com dois titulares importantes, entregues ao departamento médico. O meia uruguaio Arrascaeta, com uma lesão muscular no posterior da coxa direita, e o volante chileno Erick Pulgar, que se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo, permaneceram no Rio de Janeiro para tratamento. Já o atacante Everton Cebolinha, recuperado de uma lesão na panturrilha, pode ser uma opção para o treinador.

O Palestino iniciou a Libertadores com duas derrotas: foi goleado em casa por 4 a 0 pelo Bolívar e depois caiu no Maracanã. A equipe era dada como carta fora do baralho, mas venceu o Millonarios por 3 a 1 na rodada passada e ganhou uma sobrevida na competição. Se vencer o Flamengo, assumirá a vice-liderança e dependerá só de si para avançar às oitavas de final.

Pelo Campeonato Chileno, o Palestino é o vice-líder com seis vitórias em 11 jogos, atrás apenas do Universidad de Chile. A equipe vem de vitória por 3 a 1 sobre o Copiapó na última sexta-feira, atuando em seu estádio.

FICHA TÉCNICA



PALESTINO-CHI X FLAMENGO

Local: Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo (Chile)



Data: 7 de maio de 2024 (terça-feira)



Horário: 21 horas (de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)



VAR: Andres Cunha (URU)

PALESTINO: Rigamonti; Ariel Martínez, Cristian Suárez, Ceza e Zúñiga; Dávila, Abrigo, Benítez e Carrasco; Chamorro e Marabel.



Técnico: Pablo Sánchez

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De la Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite