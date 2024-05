Carille festeja goleada sobre o Guarani, mas ainda vê Santos abaixo: "Tem que ser melhor"

O Santos venceu o Guarani por 4 a 1, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille celebrou o resultado, mas salientou que o Peixe ainda pode apresentar um futebol melhor.

"Começamos o jogo um pouco dispersos, tomando decisões erradas. Tínhamos passado para os nosso atletas que o jogo seria pelos lados, com cruzamentos ou passes no chão. Mas começamos a forçar o jogo por dentro, perdemos a bola e corremos errado. Mas depois nos acertamos, entendemos a leitura do jogo, começamos a criar oportunidades e chegar na área. Uma vitória legal. Manteve no segundo tempo e consegui dar rodagem ao elenco. Muito feliz. Estamos na liderança", disse.

"Estamos demorando para acordar. Isso pode custar caro. Precisa começar o jogo mais acordado. Estamos chamando atenção para isso. Eu tenho que continuar cobrando para que a gente faça os 90 minutos. Não pode acordar aos 15 ou 20 minutos. Hoje o time, não sendo o melhor, foi muito melhor do que contra o Paysandu. Fomos um pouco abaixo, mas vamos dizer que foi aceitável. Sabemos que tem que ser melhor", ampliou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano reassumiu a liderança da Segunda Divisão, com nove pontos, assim como o Sport. Os paulistas levam vantagem no saldo de gols.

Apesar da goleada, o Santos ficou na bronca com a arbitragem. Os mandantes tiveram um gol anulado ainda no primeiro tempo. O VAR identificou um impedimento de Gil, que aproveitou o corte do zagueiro do Guarani para estufar as redes.

Na visão do árbitro Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho, o defensor do Bugre não efetuou um toque deliberado, o que anularia o impedimento.

Além disso, o juiz marcou um pênalti de Diego Pituca em Chay, no segundo tempo. Na visão de Carille, a arbitragem errou nos dois lances.

"Estou com a imagem da beira do campo ainda, não vi na TV. Mas, pela experiência, não existe. O Guilherme domina para tentar driblar e bater. A bola bate no zagueiro e muda de direção. Para mim não é impedimento, é gol. vou ver melhor. O pênalti eu recebi a informação de que não foi. Não vi. Mas temos que valorizar a vitória nesse momento. Muito importante chegar aos nove pontos em três jogos", analisou.

O Santos volta a campo no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), contra o Amazonas, na Arena Amazônia, pela quarta rodada da Série B.

"Nossa cabeça estava no Guarani. Vamos jogo a jogo. Cada jogo é uma decisão. Vamos começar agora a reprogramar o jogo em Manaus. Terça e quarta recuperação e quinta e sexta para organizar o time. É um grupo consciente das dificuldades que vamos enfrentar. Vamos passar por cima de mais uma, com sabedoria e organização, para buscar nossos objetivos nesses dois jogos fora. Tenho que ver muito a questão da recuperação para tomar as decisões. A ideia não é mexer muito", finalizou Carille.