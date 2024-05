Inter pede suspensão de jogos por 20 dias por causa de enchentes no RS

O Internacional pediu a suspensão de seus jogos pelos próximos 20 dias em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Em comunicado oficial, o Colorado explicou que encaminhou a solicitação ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsmann, que repassará o pedido à CBF.

O clube gaúcho alega que não há a menor infraestrutura para seguir cumprindo seu calendário com a atual situação do RS.

O CT Parque Gigante foi totalmente tomado pela cheia do Guaíba e o Colorado precisou cancelar seus treinamentos nos próximos dias. O Beira-Rio também foi invadido pela água.

Até agora, o Colorado teve adiado confronto com o Juventude, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e o Real Tomayapo, pela Sul-Americana. As partidas desta semana também devem ser remarcadas.

Diante do estado devastador de calamidade pública e da tragédia avassaladora que assolam nossa cidade e estado, o Sport Club Internacional fez um apelo via Presidente Luciano Hocsman, da Federação Gaúcha de Futebol, solicitando à Confederação Brasileira de Futebol a suspensão de todos os jogos do clube por 20 dias.

A prioridade absoluta nesse momento é o apoio para a garantia de vida das milhares de pessoas atingidas e a avaliação e restauração do mínimo de infraestrutura necessária para garantir a segurança de todos aqueles que participam de um evento esportivo. Pedimos compreensão, solidariedade, empatia e apoio imprescindíveis neste momento tão delicado e extraordinário.

Nota do Internacional

Chuvas deixaram mais de 80 mortos no RS

A Defesa Civil informou que subiu para 83 o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A atualização é da manhã desta segunda-feira (6).

Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. São 111 desaparecidos e 276 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual. Ao menos ficaram 121.957 desalojadas e 19.368 estão em abrigos.

Dos 497 municípios gaúchos, 345 sofreram alguma consequência dos temporais. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas. O clima é de "zona de guerra".

Nível do Guaíba era de 5,27 metros, às 8h, desta segunda. Os dados são da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). No sábado (4), ele já havia superado a marca atingida no ano de 1941 (de 4,76 metros de altura), quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha.