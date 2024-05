Clubes vivem incerteza por causa de enchentes e podem deixar RS para jogar

Inter e Grêmio não têm qualquer previsão para voltar a jogar. Os clubes de Porto Alegre sofrem com os efeitos das enchentes, vivem incerteza sobre o restante da temporada e podem jogar fora do RS por tempo indeterminado.

O que aconteceu

Inter e Grêmio cancelaram seus treinamentos. Os jogadores receberam uma rotina de atividades dos profissionais da preparação física para realizarem atividade de forma particular durante os próximos dias.

Os compromissos da última semana foram adiados. O Inter jogaria contra o Juventude pela Copa do Brasil, o Cruzeiro pelo Brasileirão e o Real Tomayapo (BOL) pela Sul-Americana. O Grêmio tinha pela frente o Criciúma pelo Brasileirão e o Huachipato (CHI) pela Libertadores. O Juventude também teve adiado confronto com Alético-GO, pelo Brasileirão.

Independente dos compromissos ocorrerem ou não no Rio Grande do Sul, o adiamento se dá pela impossibilidade de deslocamento. O aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, foi tomado pela água e teve funcionamento suspenso até o fim do mês.

Tanto Beira-Rio quanto Arena do Grêmio foram invadidos pela enchente. Os dois estádios tiveram estruturas de vestiários, lojas, estacionamentos e campo tomados pelo avanço das águas.

O mesmo vale para os Centros de Treinamento. O CT Parque Gigante, do Colorado, fica exatamente às margens do Guaíba e rapidamente foi alagado. Campos e estrutura de escritórios, academia, área social, tudo tomado pela enxurrada. O clube precisou correr e usar um barco para conseguir retirar equipamentos de lá.

O CT Presidente Luiz Carvalho, do Grêmio, fica alguns metros mais distante, mas ainda assim foi alagado. Os campos foram tomados pela água, mas a estrutura física foi menos afetada por ser elevada.

Os alojamentos das categorias de base de ambos sofreram com os efeitos da tragédia climática também.

O CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, do Grêmio, teve 80% de sua área alagada. As únicas partes intactas foram exatamente os dormitórios e administração. Por lá ficaram 'ilhados' mais de 30 jogadores, funcionários e membros de comissão técnica. O local ficou sem abastecimento de energia elétrica, prejudicando o contato. O Tricolor informou que todos estão sendo removidos, um grupo partirá para Florianópolis e outro será hospedado em um hotel de Porto Alegre.

O CT de Alvorada, do Inter, também sofreu com alagamentos, mas como fica mais distante da rota da água, rapidamente o acesso foi liberado. Jogadores e funcionários do clube conseguem deixar o local e retornar tranquilamente, e todos os serviços básicos estão funcionando.

Inter pede suspensão de jogos

O Internacional pediu à CBF que seus jogos sejam suspensos por 20 dias. O apelo foi oficializado em nota e teve a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) como intermediária. A alegação do Colorado é que não há e menor infraestrutura para realizar as partidas e que é necessário, agora, pensar nas pessoas.

Diante do estado devastador de calamidade pública e da tragédia avassaladora que assolam nossa cidade e estado, o Sport Club Internacional fez um apelo via Presidente Luciano Hocsman, da Federação Gaúcha de Futebol, solicitando à Confederação Brasileira de Futebol a suspensão de todos os jogos do clube por 20 dias. A prioridade absoluta nesse momento é o apoio para a garantia de vida das milhares de pessoas atingidas e a avaliação e restauração do mínimo de infraestrutura necessária para garantir a segurança de todos aqueles que participam de um evento esportivo. Pedimos compreensão, solidariedade, empatia e apoio imprescindíveis neste momento tão delicado e extraordinário.

Incertezas e impossibilidades

A expectativa de Grêmio e Inter é que os próximos jogos também sejam adiados. O Colorado teria pela frente o Juventude, no Beira-Rio, na sexta-feira (10) pela Copa do Brasil e na segunda-feira (13) pelo Brasileiro. O Grêmio iria encarar o Atlético-MG no sábado (11), pelo Brasileirão.

A situação do Juventude é um pouco diferente. Como a situação na serra gaúcha está começando a melhorar, o aeroporto da cidade está funcionando. O que seria impossível é fazer deslocamentos maiores por via terrestre, pois as estradas seguem com muitas interrupções em razão de deslizamentos. O impacto ao clube se dá pelos dois jogos seguidos contra o Inter.

A principal alternativa, segundo apurou a reportagem, é o deslocamento da delegação inteira dos clubes para uma cidade fora da rota de inundação, com a permanência por lá para jogos e treinos até que o cenário se normalize em Porto Alegre. Não há previsão para isso.

FGF e CBF mantém contatos constantes e estudam levar os dois clubes para outros Estados, onde seria montada uma 'base' com jogos e treinos. Há várias alternativas em análise, como jogos em Curitiba, Londrina, Criciúma, entre outras localidades fora do RS.

Até o momento não havia garantia sobre onde e quando ocorreriam os jogos, ou mesmo a logística para deslocamento das delegações. A única certeza é que Porto Alegre ainda vai levar bastante tempo para ter condições de receber jogos.