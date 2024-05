Textor é multado, mas escapa de punição do STJD por denúncias de manipulação

Nesta segunda-feira, John Textor, dono da SAF do Botafogo, que foi denunciado por não colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva, foi multado em 60 mil reais. O dinheiro será doado ao Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade por conta das chuvas.

Apesar da multa, o norte-americano escapou de uma punição do STJD. No entanto, agora será obrigado em um prazo de cinco dias, a apresentar documentos que confirmem suas acusações de manipulações no futebol brasileiro.

O dono da SAF foi punido no artigo 220-A, onde acoima quem deixa de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares, já que Textor não apresentou as provas de uma suposta manipulação de resultados na Série A.

A defesa de Textor até pediu a suspensão do processo. No entanto, o pedido não obteve sucesso, sendo assim rejeitado em decisão unânime.

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) já havia punido Textor por 45 dias, além de aplicar uma multa de R$ 100 mil por conta de suas declarações após a partida contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro de 2023.

Porém, por ter recebido uma suspensão preventiva no final do ano passado, o dono da SAF já ficou afastado por 38 dias e, agora, só precisará cumprir o restante da pena (7 dias). Neste período, ele não poderá estar presente nos jogos do Botafogo, seja como mandante ou visitante.