Após marcar na goleada contra o Guarani, Pituca vê evolução no Santos na Série B

O Santos goleou o Guarani por 4 a 1, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol dos mandantes, Diego Pituca destacou a evolução do Peixe nos últimos jogos.

"Temos que agradecer a Deus. Na nossa primeira partida fomos mal no primeiro tempo, mas nessas duas últimas impusemos o nosso ritmo e conseguimos sair com a vitória", disse ao Premiere.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano reassumiu a liderança da Segunda Divisão, com nove pontos, assim como o Sport. Os paulistas levam vantagem no saldo de gols.

O Santos volta a campo no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), contra o Amazonas, na Arena Amazônia, pela quarta rodada da Série B.