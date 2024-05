Carille se derrete por nova joia do Santos: 'Perfil para jogar na Europa'

Fábio Carille disparou elogios a JP Chermont, nova joia de 18 anos do Santos.

Promessa nível Europa

Carille deu moral ao lateral-direito e disse que ele é o "dono da posição" no time. O jovem aproveitou a oportunidade diante da lesão de Aderlan e ganhou o apoio do comandante. Ele é o único jogador da base que está sendo titular na equipe.

O treinador disse que se surpreendeu com a atuação da promessa no primeiro jogo da final do Paulistão. Carille já vinha monitorando o jogador desde a Copinha. Por causa de ausências na posição, Chermont foi "jogado na fogueira" contra o Palmeiras e correspondeu em campo logo em sua primeira partida como titular no profissional — mesmo com o vice-campeonato.

O técnico projetou que Chermont tem "perfil para jogar na Europa". A joia da base, que está no Peixe desde 2018, tem contrato com o clube até o final de 2025.

JP Chermont, do Santos, em ação contra o Guarani, pela Série B Imagem: Raul Baretta/Santos