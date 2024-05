Notas Footstats: Giuliano, Guilherme e Morelos comandam goleada do Santos

Do UOL, em São Paulo

Giuliano encabeçou a lista de destaques do Santos na goleada sobre o Guarani, pela Série B, de acordo com a plataforma especializada Footstats. Todos os jogadores do Peixe foram bem avaliados, mas o meia recebeu a maior nota: 8,1.

Ele foi seguido pelos demais autores dos gols: Guilherme, Morelos e Diego Pituca. Veja abaixo.

Notas do Santos