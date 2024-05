Sem James, Zubeldía dá espaço para joia de Cotia esquecida no São Paulo

Uma das grandes apostas do São Paulo, o meia Rodriguinho voltou a jogar duas partidas consecutivas após dez meses.

Mais chances

Luis Zubeldía já mostrou que vai dar mais espaço para os jovens de Cotia do que Thiago Carpini. O ex-treinador quase não utilizou nenhum atleta durante o Paulistão.

Carpini não gostava do futebol de Rodriguinho e parou até mesmo de relacioná-lo para jogos. O meia não entrava em campo desde setembro do ano passado.

Sem James, o técnico Luis Zubeldía utilizou Rodriguinho nas duas últimas partidas do Tricolor. O argentino promoveu a entrada do meia na segunda etapa dos dois jogos.

Rodriguinho não atuava em dois jogos consecutivos desde julho do ano passado. Na ocasião, ele atuou na quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras e no empate com o Red Bull Bragantino.

Europa de olho

Em junho do ano passado, scouts do PSG (FRA), PSV (HOL) e LA Galaxy (EUA) estiveram no MorumBIS para observar Rodriguinho. O São Paulo sabe do interesse europeu no atleta, mas deixou claro nos bastidores que só venderia o jogador em caso de proposta irrecusável.

Apesar do interesse acentuado, não houve nenhuma proposta oficial pelo jogador. O estafe do atleta acreditava em ofertas na casa dos 6 milhões de euros (R$ 32 milhões), valor que não seria aceito pelo São Paulo.

A multa rescisória de Rodriguinho é de 40 milhões de euros (R$ 218 milhões). Para o Brasil, o valor fica na casa dos R$ 90 milhões.

Sumiço incomodou

A ascensão interrompida ao profissional incomodava o estafe. Pessoas próximas ao jogador viam como natural o meia ganhar mais chances a partir do final do ano passado, mas não foi o que ocorreu.

Com Carpini, o São Paulo via poucas chances de utilização para o jovem, mesmo na época em que James Rodríguez havia decidido sair. Curiosamente, com o colombiano de volta e uma troca no comando técnico, Rodriguinho voltou a ter chances.