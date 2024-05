Alianza-COL x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

Do UOL, em São Paulo

O Cruzeiro visita o Alianza às 21h30 (de Brasília) desta terça (7), na Colômbia, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo B da Sul-Americana.

A partida será transmitida pelo SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha o duelo em tempo real.

A Raposa precisa vencer para reagir no torneio — são três empates seguidos. O time mineiro é o terceiro colocado da chave, com três pontos, atrás de Universidad Católica e Unión La Calera, que possuem sete e quatro, respectivamente. O Alianza, com um, está na lanterna.

Alianza-COL x Cruzeiro -- 4ª rodada da Sul-Americana

Local: Estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar, na Colômbia

Data e hora: 7 de maio de 2024, às 21h30

Transmissão: SBT, ESPN e STAR+