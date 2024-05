Santos goleia Brusque e retoma ponta da Série B; Patati faz 1º gol na Vila

O Santos venceu o Brusque por 4 a 0, neste domingo (19), na Vila Belmiro, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Brasileiro.

Com o resultado, o Peixe chega a 15 pontos e retoma a liderança da competição, deixando o Goiás, com 14 pontos, na segunda colocação.

Weslley Patati, Giuliano, Willian Bigode e Morelos marcaram os gols do Peixe. Patati, que se tornou profissional em julho de 2022, fez o primeiro jogo como titular e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro Praiano - ele também havia anotado em um amistoso contra o time chinês Shanghai Shenhua, em fevereiro.

Por conta dos conflitos causados por torcedores na última rodada do Brasileirão passado, o Santos havia sido punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e seria obrigado a jogar com portões fechados na Série B, mas conquistou uma liberação do tribunal para receber torcedores. A condição do STJD é que o Peixe reverta a renda da partida em doação para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A renda foi de cerca de R$ 736 mil.

Como foi o jogo

O Santos não tomou conhecimento do Brusque e abriu 3 a 0 de vantagem logo no primeiro tempo da partida. O primeiro gol do Peixe saiu aos 22 minutos do 1º tempo, após Weslley Patati tentar um cruzamento na área e acertar no canto do goleiro Matheus Nogueira. Giuliano, aos 34 minutos, e Willian Bigode, aos 41', completaram o massacre alvinegro na primeira etapa.

O 2º tempo começou com uma situação inusitada. Keké, do Brusque, entrou no intervalo da partida no lugar de Anderson Rosa, mas com apenas 4 minutos em campo sentiu dores na perna esquerda e precisou ser substituído por Diego Tavares. O Santos continuou dominando a partida e não deu espaço para o Brusque, que não conseguiu ameaçar o Peixe na Vila Belmiro em nenhum momento na segunda etapa. Aos 35' do 2º tempo, Morelos, que havia entrado no lugar de Willian Bigode, anotou o 4º gol do Peixe.

Gols e destaques

1 x 0: O lateral João Pedro Chermont toca na meia-direita para Weslley Patati, que cruza fechado. A bola passa por todo mundi e entra no canto direito de Matheus Nogueira.

2 x 0: Mais uma vez, a dupla Weslley Patati e JP Chermont participa do 2º gol do Santos. Patati abre na direita para JP Chermont, que cruza rasteiro para o meio da área e Giuliano chega finalizando no canto esquerdo do goleiro do Brusque.

3 x 0: Diego Pituca tabela com Otero pela esquerda e cruza. Willian Bigode se antecipa ao zagueiro e finaliza de primeira, acertando o canto direito.

Mas já? No início do 2º tempo, Keké, que havia entrado no intervalo no lugar de Anderson Rosa pelo Brusque, sentiu dores na perna esquerda e foi substituído com apenas 4 minutos em campo.

4 x 0: João Schmidt faz uma inversão na direita para JP Chermont, que limpa a marcação e toca para Morelos, que chega finalizando para o fundo da rede.

Ficha técnica

Santos 4 x 0 Brusque

Data: 19/05/2024

Local: Vila Belmiro

Hora: 11h (de Brasília)

Árbitro: Luciano Miranda Filho

Cartões amarelos: Patrick (SAN), João Schmidt (SAN), Morelos (SAN)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Weslley Patati (SAN), aos 22' do 1º tempo (1-0); Giuliano (SAN), 34' do 1º tempo (2-0); Willian Bigode (SAN), 41' do 1º tempo (3-0); Morelos (SAN), 35' do 2º tempo (4-0).

Santos: João Paulo; João Pedro Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Joaquim, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano (Cazares); Otero (Patrick), Willian Bigode (Morelos), Weslley Patati (Serginho). Técnico: Fábio Carille.

Brusque: Matheus Nogueira; Alex Ruan, Wallace, Matheus Salustiano, Everton Alemão; Anderson Rosa (Keké, Diego Tavares), Marcos Serrato, Rodolfo Potiguar (Jhemerson); Paulinho Moccelin, Guilherme Queiroz (Osman), Dentinho (Dionísio). Técnico: Luizinho Lopes.