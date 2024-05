Botafogo só conta com Rafael para o segundo semestre

O lateral-direito Rafael só deve reforçar o Botafogo no segundo semestre. O jogador se lesionou durante a disputa da Taça Rio, vencida pelo clube alvinegro, e vem lutando contra uma lesão no joelho esquerdo.

Com um histórico de lesões desde que retornou ao Botafogo, em 2021, Rafael não teve sequência para mostrar seu bom futebol, exibido na Europa nos tempos de Manchester United e Lyon. Mas a sua grande identificação com o Glorioso sempre pesou para que ele fosse bem avaliado pela torcida.

Com alguns novos procedimentos realizados nos últimos dias, a expectativa interna no Botafogo é que o jogador seja liberado para a transição com a preparação física em meados de junho. Mas esse prazo não é oficial.

A próxima batalha é pela Copa do Brasil! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7orFmpRIy2 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 19, 2024

Atualmente o técnico Artur Jorge conta com dois jogadores para a lateral direita. São eles Damián Suárez e Mateo Ponte. Em uma situação de emergência o volante Tchê Tchê pode jogar no setor.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), às 19h (de Brasília), pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como ganhou na ida por 1 a 0, o Glorioso joga pelo empate para se classificar.