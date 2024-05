Em reencontro com a torcida na Vila, Santos goleia o Brusque e volta à ponta da Série B

O Santos deixou os seus torcedores contentes neste domingo. Atuando na Vila Belmiro, o Peixe goleou o Brusque por 4 a 0, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Weslley Patati, Giuliano, Willian Bigode e Morelos anotaram os gols.

Este foi o primeiro jogo do Alvinegro Praiano com torcida na Segunda Divisão. O clube está punido pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final de 2023, mas a diretoria conseguiu uma liberação do STJD para ter 100% de público neste embate. A renda será integralmente revertida às vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.

Com o resultado, o Santos retomou a liderança da Série B, com 15 pontos, ultrapassando o Goiás, que tem 14. Já o Brusque está em 16º, com quatro.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o América-MG, pela sétima rodada da Série B. A bola rola no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (de Brasília). O Brusque, por sua vez, encara o Vila Nova no domingo, às 17 horas, fora de casa.

Antes disso, contudo, os catarinenses focam na Copa do Brasil. O time enfrenta o Atlético-GO, pela volta da terceira fase do torneio, na quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia. Na ida, os goianos venceram por 1 a 0.

O jogo



Empurrado pela torcida, o Santos tentou partir para cima no começo. Logo aos quatro minutos, Otero recebeu pela esquerda, cortou para o meio e soltou uma pancada para a defesa de Matheus Nogueira. Instantes depois, Escobar foi acionado na linha de fundo e cruzou rasteiro para Giuliano. De frente para o gol, o meia chutou pelo lado.

E o Peixe seguiu pressionando. Aos 18, Pituca arriscou de longe e parou nas mãos do arqueiro. Já aos 21 minutos, saiu o primeiro gol da partida. Weslley Patati recebeu na ponta direita, cortou para o meio e cruzou fechado. A bola passou por todo mundo e morreu no fundo da rede. Esse foi o primeiro gol do atacante de 20 anos no profissional.

Do outro lado, o Brusque teve uma boa oportunidade de empatar logo na sequência. Em jogada ensaiada de falta. Rodolfo soltou uma bomba e tirou tinta do travessão.

E a chance desperdiçada acabou custando caro. Isso porque, aos 34 minutos, o Alvinegro Praiano ampliou. Em boa trama coletiva, Patati abriu para JP Chermont, que cruzou rasteiro para Giuliano. Desta vez, o meia não perdoou e mandou no cantinho para ampliar.

E não demorou para sair o terceiro. Com o relógio marcando 41 minutos, Pituca apareceu na ponta esquerda e encontrou ótimo passe para Willian Bigode na área. O atacante se antecipou à marcação e desviou para o gol.

2º tempo

Na volta do intervalo, a partida caiu um pouco de rendimento. O Santos chegou ao ataque pela primeira vez aos 13 minutos. Patati puxou contra-ataque pelo meio e serviu para Gil, que se aventurou de ponta direita e chutou nas mãos de Matheus Nogueira.

Aos 20, Patati fez jogada individual, gingou para cima da marcação, entrou na área e arrematou forte, na rede pelo lado de fora. 10 minutos depois, foi a vez de JP Chermont arriscar e parar no lado externo da meta.

Já aos 34, o Santos transformou a vitória em goleada. João Schmidt deu lindo lançamento para JP Chermont, que dominou limpando o adversário e deixou na medida para Morelos, que apenas teve o trabalho de completar para o fundo da rede.

A partir de então, o Peixe apenas controlou o resultado até o apito final.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 4 X 0 BRUSQUE

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 19 de maio de 2024, domingo



Horário: 11 horas (de Brasília)



Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho



Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Renan Aguiar da Costa



VAR: Daniel Victor Costa Silva



Público: 10.325 pessoas



Renda: R$ 736.800,00



Cartões amarelos: Patrick, João Schmidt (Santos)

GOLS: Weslley Patati, aos 21 do 1ºT; Giuliano, aos 34 do 1ºT; Willian, aos 41 do 1ºT; Morelos, aos 34 do 2ºT (Santos)

SANTOS: João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Otero (Patrick), Bigode (Morelos) e Patati (Serginho).



Técnico: Fábio Carille

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Everton Alemão, Wallace, Salustiano e Alex Ruan; Rodolfo (Jhemerson), Serrato e Anderson Rosa (Keké (Diego Tavares)); Dentinho (Dionisio), Paulinho Moccelin e Guilherme Queiróz.



Técnico: Luizinho Lopes.