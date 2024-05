Palmeiras vibra com segundo lugar de Lando Norris em Ímola

O Palmeiras voltou a utilizar as suas redes sociais neste domingo para parabenizar Lando Norris. Desta vez, o piloto da McLaren ficou na segunda colocação no GP da Emilia-Romagna, disputado no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola.

"Ficando acostumado a levantar troféus, né, Landinho? Parabéns pelo segundo lugar", destacou o Verdão.

No início deste mês, o Palmeiras já havia destacado nas redes sociais o primeiro lugar de Norris no GP de Miami. Foi a primeira vitória da carreira do britânico na categoria.

Lando Norris tem uma ligação com o Palmeiras. Ele marcou presença no Allianz Parque em mais de uma oportunidade. Ano passado, ele foi para o desfile dos pilotos, antes do GP de Interlagos, usando uma camisa do Verdão.