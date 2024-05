Após goleada na Vila, zagueiro do Brusque decreta acesso do Santos

Aos 36 anos, o zagueiro Wallace, do Brusque, tem muita vivência no futebol, depois de passagens por times como Grêmio, Flamengo e Corinthians. Assim, o defensor esbanjou sinceridade após o seu time ser goleado pelo Santos neste domingo, na Vila Belmiro, em duelo pela Série B do Brasileirão.

"Deu tudo errado hoje para nosso time, mas não podemos deixar de falar da qualidade do Santos, são dois mundos totalmente diferentes", avisou, em entrevista ao Premiere.

Na visão de Wallace, as equipes da Série B terão de brigar apenas por três vagas na elite do Brasileirão. Ele considera que o Santos vai conquistar o acesso com tranquilidade.

"O Santos vai subir com antecedência, pelos jogadores e o técnico que eles têm. Hoje era muito difícil a gente conseguir qualquer resultado aqui na Vila", confirmou Wallace.