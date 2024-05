Contra o Liverpool-URU, Palmeiras volta ao palco de última conquista da Libertadores

Depois de vencer o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (9), quando enfrenta o Liverpool-URU, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Com isso, o Verdão reencontra o palco onde conquistou seu último título continental.

Em novembro de 2021, o Palmeiras faturou sua terceira taça da Libertadores após vencer o Flamengo, por 2 a 1, no Centenário, em jogo único. Raphael Veiga e Deyverson anotaram os gols palmeirenses. Gabigol fez o do Rubro-Negro na ocasião. Dessa forma, o Verdão ficou com o bicampeonato consecutivo, já que na edição anterior bateu também um rival brasileiro, o Santos, na final.

Ao todo, o Palmeiras disputou 24 jogos no estádio em que jogará com o Liverpool-URU. Foram 11 vitórias, cinco empates, oito derrotas, 33 gols marcados e 22 sofridos. Os uruguaios venceram apenas um jogo na Libertadores, justamente diante de sua torcida.

Palmeiras e Liverpool-URU se enfrentaram no Allianz Parque, em abril, pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental. No duelo que marcou o primeiro encontro entre os times na história, o Verdão venceu por 3 a 1, com gols de Aníbal Moreno, Flaco López e Estêvão, de virada. Jean Rosso abriu o placar do jogo para o adversário.

Esta será a 51ª partida do Palmeiras contra um adversário do Uruguai. Ao todo, são 21 vitórias palmeirenses, 16 empates e 13 derrotas. Com sete pontos, o time de Abel Ferreira lidera o Grupo F, enquanto os uruguaios estão em terceiro lugar, com quatro.

