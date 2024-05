Sem Garro e Raniele, Corinthians desembarca no Paraguai para jogo da Sul-Americana

Na noite desta segunda-feira, o Corinthians desembarcou em Assunção, no Paraguai, para duelo contra o Nacional-PAR pela quarta rodada da Sul-Americana. Os meias Raniele e Rodrigo Garro não viajaram com o grupo, assim como Fausto Vera, que não foi visto na chegada ao hotel. Segundo o portal Meu Timão, o clube ainda não confirmou o motivo da ausência dos atletas.

Além deles, Palacios, Maycon e Pedro Henrique também são baixas certas. Raul Gustavo, por fim, cumpre suspensão após expulsão na derrota para o Argentino Juniors, fora de casa.

Na busca pelos três pontos, o técnico António Oliveira deve contar com os retornos do meia Igor Coronado e do atacante Yuri Alberto. Assim como o zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de dengue.

A segurança e a paixão caminham lado a lado. A Fiel merece o melhor, dentro e fora de campo! ? pic.twitter.com/EepylzuMuT ? Corinthians (@Corinthians) May 6, 2024

Vindo de empate no Brasileirão, contra o Fortaleza, o Corinthians quer reencontrar o caminho da vitória para bater o Nacional-PAR. Com quatro pontos, o Timão está na terceira colocação do Grupo F da Libertadores.

Argentino Juniors (6), Racing-URU (5) e os paraguaios (1) completam a chave da competição. A bola vai rolar às 19h (de Brasília) desta terça-feira, no Defensores del Chaco.