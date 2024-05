Fluminense se reapresenta após empate no Brasileirão e inicia preparação para encarar o Colo-Colo-CHI

Nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo contra o Colo-Colo, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. As equipes entram em campo na quinta-feira, no Estádio Monumental David Arellano, às 21h (de Brasília).

O elenco treinou pela primeira vez após o empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, no último sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Nas imagens do treino divulgadas pelo clube, é possível ver os goleiros Fábio e Felipe Alves treinando agilidade. Além deles, Vitor Eudes e Gustavo Ramalho, apesar de não terem sido relacionados na última partida, também aparecem na atividade.

O restante do elenco, incluindo jogadores que atuaram na última partida, como Marcelo, Jhon Arias, Lima e Martinelli foram vistos treinando normalmente.

O atual campeão da Libertadores busca alcançar a segunda vitória na competição. A equipe comandada por Fernando Diniz lidera o Grupo A, com cinco pontos conquistados.