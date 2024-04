'Carpini é tratado como morto-vivo no São Paulo. Dá pena', diz Trajano

O comentarista José Trajano afirmou no Cartão Vermelho que Thiago Carpini está sendo tratado como um morto-vivo no São Paulo, que enfrenta amanhã (17) o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, em jogo de vida ou morte para o treinador. Na visão de Trajano, Carpini não é o único culpado pelos maus resultados recentes do Tricolor.

'Carpini é tratado como morto-vivo no Morumbi': "Ele já foi mandado embora, ele é um morto-vivo — o Carpini é tratado como morto-vivo pelo lado do Morumbi. A pressão é tão grande, coitado, que eu tenho pena. É um técnico jovem que está pagando o pato pela inexperiência, pela idade. É muito difícil o sujeito continuar trabalhando com a arquibancada xingando ele de tudo quanto é nome, os diretores sumirem, parte da imprensa toda semana anuncia que ele já caiu. É muito complicado".

'Há um sumiço geral da diretoria do São Paulo': "Agora, que há um sumiço geral da diretoria, há. Do seu Casares, o próprio Muricy. Quando o São Paulo fez aquele vestibular, o Enem, aquela prova para decidir quem seria o técnico, o Carpini passou na prova com mérito e tal, então tem que responsabilizar todo mundo. Agora, que ele está mal, está. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil e apagou um incêndio grande por lá, mas o São Paulo vem complicado há muito tempo".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

A partir desta segunda (15), sempre às 17h, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

- Segunda-feira (15/04, às 17h de Brasília) - Live do Flamengo

- Terça-feira (16/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (18/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (19/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e equipe de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

19h30 - Cartão Vermelho - Juca Kfouri, José Trajano e Rodrigo Mattos falam sobre futebol, cultura, política e muito mais.

Assista ao Cartão Vermelho na íntegra