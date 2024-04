São Paulo e Palmeiras empatam no Morumbis em provável último clássico de Endrick

São Paulo e Palmeiras empataram em 0 a 0 na noite desta segunda-feira, no Morumbis, em duelo que fechou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico foi provavelmente o último de Endrick com a camisa do Verdão, já que o atacante deverá disputar a Copa América pela Seleção Brasileira e desfalcar o clube em junho, quando haverá o Derby contra o Corinthians.

O terceiro Choque-Rei deste ano foi marcado pela forte competitividade dentro de campo. São Paulo e Palmeiras até tiveram boas chances para balançarem as redes, mas os fortes sistemas defensivos das equipes acabaram prevalecendo.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando estreia na Copa do Brasil enfrentando o Águia de Marabá, em Belém, no Pará, às 19h30 (de Brasília), pela terceira fase da competição. O Palmeiras, por sua vez, terá pela frente o Botafogo-SP, pelo mesmo torneio, no mesmo dia, às 21h30, no Allianz Parque.

1ºT equilibrado

São Paulo e Palmeiras protagonizaram um primeiro tempo equilibrado no Morumbis. A primeira boa chance do jogo aconteceu aos dez minutos, quando Alisson recebeu na entrada da área e abriu a esquerda para Welington, que, com muita liberdade, decidiu soltar a bomba, mandando por cima do travessão.

Mais tarde, aos 26, Bobadilla ficou com a sobra após rebatida da zaga do Palmeiras e finalizou de primeira, sem deixar a bola cair no chão. Alan Franco apareceu no meio do caminho e desviou, quase completando para o fundo das redes.

O Palmeiras, por sua vez, teve a melhor oportunidade do primeiro tempo. Raphael Veiga cobrou escanteio aos 28 minutos no segundo pau, e Gustavo Gómaz completou de cabeça, obrigando o goleiro Rafael a fazer grande defesa para evitar que o Verdão abrisse o placar.

Antes do intervalo o São Paulo ainda teve outra chance de balançar as redes. Alisson levantou a bola na área em cobrança de falta, a zaga do Palmeiras rebateu e André Silva ficou com a sobra, batendo de primeira, contando com o desvio na defesa rival e vendo seu arremate sair pela linha de fundo, tirando tinta da trave. O árbitro, no entanto, já havia marcado falta em cima de Aníbal Moreno.

Arboleda quase entrega o gol para o Palmeiras

São Paulo e Palmeiras voltaram para o segundo tempo sem alterações, mas o time comandado por Abel Ferreira mudou sua postura e passou a ser bem mais agressivo. Prova disso é que aos dez minutos os visitantes quase abriram o placar. Arboleda foi desarmado por Endrick dentro da própria área, e o atacante alviverde tocou para Lázaro, acionado aos nove minutos na vaga de Flaco López e que chegou completando de primeira, com o goleiro Rafael já batido no lance, vendo Alisson aparecer no meio do caminho para bloquear o chute e evitar o gol palmeirense.

Calleri carimba a trave

O São Paulo respondeu aos 21 minutos, quando Michel Araújo deu ótimo passe em profundidade para Ferreirinha arrancar pela esquerda e tocar para Luciano, que, por sua vez, fez o cruzamento rasteiro para Calleri completar de letra e carimbar a trave do goleiro Weverton.

Ferreirinha foi a grande amaeaça na reta final

Ferreirinha continuou sendo a principal ameaça do São Paulo, que passou a explorar alguns contra-ataques na medida em que o Palmeiras fornecia cada vez mais espaços em busca de um gol na partida, mas também não teve sucesso no terço final do campo. Assim, coube às equipes se conformarem com mais um empate no Choque-Rei, o terceiro consecutivo.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 0 X 0 PALMEIRAS

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 29 de abril de 2024, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA)



VAR: Wagner Reway (VAR FIFA-ES)



Público: 55.694 torcedores.



Renda: R$ 3.444.111,00

Cartões amarelos: Diego Costa, Igor Vinícius, Calleri, Michel Araújo (São Paulo); Gustavo Gómez, Endrick, Murilo, Abel Ferreira (Palmeiras)

SÃO PAULO: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla, Luciano (James Rodríguez) e Welington (Michel Araújo); André Silva (Ferreirinha) e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía.

PALMEIRAS: Weverto; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão (Luis Guilherme), Endrick (Rony) e Flaco López (Lázaro).



Técnico: Abel Ferreira.