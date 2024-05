Paquetá espera decisão após caso das apostas para retomar conversa com City

Lucas Paquetá aguarda posicionamento da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) para prosseguir com negociações com o Manchester City.

O que aconteceu:

O estafe do jogador brasileiro quer acelerar o pronunciamento da FA sobre o suposto envolvimento do jogador com apostas ilegais. A informação é do jornal inglês The Times.

Eles querem esclarecer o caso para que as negociações com o Manchester City possam ser retomadas. No ano passado, Paquetá ficou perto de ser anunciado no time de Guardiola, mas a polêmica esfriou as negociações.

A janela de transferências abre no dia 14 de junho, por isso o estafe quer que a federação emita seu veredicto antes desta data.

O City ainda tem interesse em Paquetá e estão dispostos a pagar o mesmo valor oferecido no ano passado, cerca de R$ 455 milhões de reais (70 milhões de libras), mas quer uma posição da FA para dar continuidade nas negociações.

Relembre o caso:

Paquetá foi notificado em agosto de 2023 sobre uma suposta participação em um esquema de apostas ilegais.

A investigação começou após um relatório da Sports Radar, que monitora possíveis ações suspeitas e alerta a FA.

A suspeita está relacionada à cartões que o jogador recebeu nos jogos do West Ham contra o Aston Villa e Leicester, entre março e agosto de 23.

O brasileiro prestou depoimento e entregou o celular para a perícia.

Desde novembro não há atualizações sobre o caso.