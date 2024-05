Bernardinho convoca 14 nomes para a estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei; veja a lista

Nesta segunda-feira, o técnico Bernardinho definiu a lista de relacionados para a estreia do Brasil na Liga das Nações de Vôlei, contra Cuba. As seleções entram em quadra nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Bernardinho convocou seu filho Bruninho, principal levantador do Brasil, para o duelo. Para esta posição, ele também chamou Fernando Cachopa. Entre os opostos, Darlan, destaque da Superliga na última temporada, foi relacionado, assim como Alan.

Adriano, Arthur Bento, Leal, Lucarelli e Mauricio Borges são os ponteiros convocados pelo treinador, que também chamou os centrais Flavio, Isac e Lucão, além dos líberos Honorato e Thales.

O ponteiro Lukas Bergmann e os centrais Otávio e Judson não foram relacionados. Os atletas estão inscritos na competição e ficam à disposição de Bernardinho para as próximas partidas.

Bernardinho define a lista de 14 jogadores para a estreia da seleção masculina na Liga da Naçõeshttps://t.co/WLRiuRSaSc pic.twitter.com/y9xKEPd6Lm ? Vôlei Brasil (@volei) May 20, 2024

Veja os 14 nomes convocados por Bernardinho

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa;

Opostos: Alan e Darlan;

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Leal, Lucarelli e Mauricio Borges;

Centrais: Flavio, Isac e Lucão;

Líberos: Honorato e Thales.