Delegação do Internacional chega a Itu para período de treinamentos

Nesta segunda-feira, a delegação do Internacional chegou a Itu, cidade no interior de São Paulo, para iniciar um período de treinamentos que deve durar 20 dias. O elenco trabalhará nas dependências de um resort.

A comissão técnica de Eduardo Coudet prepara uma agenda com treinos de aprimoramento técnico dos jogadores, que tiveram a rotina de trabalho atrapalhada pelas enchentes no Rio Grande do Sul e precisam recuperar o ritmo para a maratona que vem pela frente.

? ITU ? Colorado chegou na cidade paulista para iniciar período de preparação para a retomada das competições nacionais e internacionais. pic.twitter.com/iCmWfGmvxB ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 20, 2024

O Inter volta a campo no dia 28 de maio, às 21h30 (de Brasília), contra o Belgrano, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana. A equipe está na terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos em três partidas, duas a menos que o líder Belgrano, que tem nove pontos.

A sede do confronto com o Belgrano ainda não foi confirmada pela Conmebol. O Estádio Novelli Júnior, do Ituano, é uma das opções do time gaúcho para o jogo pela Sul-Americana.