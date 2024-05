Sicredi fecha naming rights do Paulistão feminino de 2024

O Sicredi entrou em um acordo pelos naming rights do Paulistão Feminino de 2024. A competição começará em 22 de maio com 11 clubes participantes e R$ 3,23 milhões em premiação, o maior valor da história do campeonato.

Além de patrocinar o Campeonato Paulista masculino desde 2019, em 2024, o Sicredi multiplicou seu apoio ao futebol paulista ao batizar a Copa São Paulo Masculina e Feminina, o Paulistão A2, A3, A4, Segunda Divisão e Copa Paulista Masculinos, além do Paulistão Feminino.

O Estadual feminino vai bater recorde de premiação pelo terceiro ano consecutivo. Desde 2022, a competição tornou-se lucrativa aos clubes, que além de cotas e premiações, também deixaram de arcar com as despesas do campeonato.

"O Sicredi é o grande parceiro do Futebol Paulista desde 2019, e a cada ano fortalece ainda mais o apoio às competições e o fomento ao futebol. Pela primeira vez na história, o futebol feminino de São Paulo recebe naming rights, e o Paulistão Feminino Sicredi se consolida como uma competição altamente atraente e rentável", diz Bernardo Itri, Vice-Presidente de Comunicação e Marketing da FPF.

HISTÓRICO!

O naming rights mais longevo do Futebol Paulista faz história no Futebol Feminino, porque agora o Paulistão Feminino também é @sicredi! ?#PaulistãoFemininoSicredi pic.twitter.com/MlNy4WeDLR ? Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) May 20, 2024

"A parceria do Sicredi com o futebol feminino vai além do apoio ao talento das mulheres no esporte, reafirmando o compromisso da instituição com a equidade de gênero e a valorização da diversidade em todas as esferas da vida. Por isso, nada mais natural que nossa marca apoie e faça parte do nome do campeonato disputado pelas mulheres mais talentosas desse esporte tão amado por todo nosso país", complementa Rogério Leal, gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ.

Os 11 clubes se enfrentarão na primeira fase em turno único. Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, em jogos de ida e volta. As finais também serão disputadas em ida e volta. Em caso de igualdade no mata-mata, a vaga será decidida nos pênaltis.

Todos os jogos terão transmissão ao vivo. Em 2024, transmitirão o Paulistão Feminino Sicredi YouTube, TV Cultura, SporTV, Centauro (YouTube) , Max, TNT, e TV Globo nas finais.

Estarão na disputa Corinthians, Ferroviária, Marília, Palmeiras, Pinda, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Santos, São José, São Paulo e Taubaté.