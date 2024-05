Perito nomeado por Justiça tem acesso negado ao escritório da Vasco SAF

Do UOL, no Rio de Janeiro

O UOL apurou que um perito foi nomeado pela 4ª Vara Empresarial da Justiça do Rio de Janeiro e teve seu acesso negado no escritório montado pela 777 Partners, para a Vasco SAF, no Rio de Janeiro. O juiz que indicou a perícia é o mesmo que concedeu a liminar onde o clube associativo retomou o controle do futebol.

O que aconteceu

A empresa indicada a fazer a perícia chegou ao escritório na tarde desta segunda-feira (20). O perito comunicou a situação na recepção e, pouco tempo depois, foi recebido por uma advogada da Vasco SAF.

A advogada alegou ao perito que o despacho do juiz não possuía permissão para acesso e perícia no escritório. Um novo email chegou a ser enviado ao local com o despacho, mas a entrada permaneceu proibida, o que fez a empresa relatar o ocorrido ao juiz Paulo Assed Estefan.

A empresa perita alega ainda que funcionários do escritório deixaram o local enquanto o acesso dela era impedido. Foi feita uma ressalva ao juiz sobre a preocupação dos peritos em relação a uma possível perda de provas e documentações, uma vez que não foi possível executar o fator surpresa.

O UOL entrou em contato com a Vasco SAF. Caso ela queira dar um posicionamento, a reportagem será atualizada.

Procurado, o CRVG, presidido por Pedrinho, diz que tomou conhecimento dos fatos pelos autos mas não irá comentar.