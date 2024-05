Pela 3ª vez, Campeonato Espanhol chega na última rodada com tudo definido na classificação

O Campeonato Espanhol terminará no próximo domingo (26), com a chegada da 38ª rodada. Pela terceira vez na história, a competição espanhola chegará ao fim com todas as qualificações para torneios europeus e rebaixados para a próxima temporada já definidos.

Ainda pode haver alguma variação em termos de posições, mas não em relação ao campeonato, vagas para competições europeias e rebaixamento. Isso já aconteceu outras duas vezes na história do Campeonato Espanhol. A primeira faz 94 anos, na temporada 1930/31, apenas na terceira edição do torneio. A segunda oportunidade foi mais recente, na temporada 2017/18. Naquele ano, o Barcelona foi o campeão.

A última rodada do Campeonato Espanhol estava prevista para acontecer no próximo sábado (25), com todos os jogos acontecendo em horário unificado. Porém, dada a situação explicada, a LaLiga optou por flexibilizar o horário das partidas.

Esta edição do Campeonato Espanhol terminou com o Real Madrid campeão. Os classificados para a Liga dos Campeões foram Barcelona, Girona e Atlético de Madrid. Para a Liga Europa se classificaram Athletic Bilbao e Real Sociedad. A Conference League ficou com o Real Betis. Foram rebaixados Cádiz, Granada e Almería.