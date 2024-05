Crefisa e Vasco: oposição do Palmeiras fala em conflito e cita Barueri

A oposição de Leila Pereira no Palmeiras está preocupada com a negociação entre Vasco e Crefisa, e publicou uma nota citando um novo conflito de interesses da presidente alviverde.

O que diz a nota

Consideramos uma movimentação completamente inadequada e inacreditável. Roberto Silva, membro do Conselho de Orientação e Fiscalização do clube (COF).

Exigimos que os nossos dirigentes coloquem os interesses do Palmeiras, e não de outros clubes, em primeiro lugar. Vamos nos posicionar de forma veemente, inclusive no Conselho Deliberativo e no COF, caso haja confirmação desse movimento. Os sócios e torcedores exigem e merecem saber exatamente o que está acontecendo

O que aconteceu

Existe uma negociação em andamento entre 777 Partners, Vasco e Crefisa para a compra dos 70% da empresa norte-americana detém do clube carioca. José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira, viajou até Nova York na semana passada para tratar sobre a possível aquisição da SAF do Vasco pessoalmente.

A Crefisa já contratou até um processo de Due Delligence para avaliar os riscos do negócio. Lamacchia conversou pessoalmente com representantes da 777 durante a viagem — a empres adquiriu o controle do futebol da equipe de São Januário em fevereiro de 2022.

Por meio de sua assessoria, Leila Pereira diz que não tem nenhuma participação nas negociações: 'Leila Pereira é presidente do Palmeiras e somente trata de assuntos relacionados ao Palmeiras. A viagem dela aos Estados Unidos não tem qualquer relação com outros clubes ou empresas proprietárias de SAFs'.

Lamacchia, que é integrante do Conselho Deliberativo do Palmeiras, também negou qualquer negociação para adquirir o Vasco: "Eu não tenho p*** nenhuma com isso! Não estou fazendo negócio [com o Vasco]. Eu tenho apartamento há 10 anos em Nova Iorque. E não me encha o saco", disse à ESPN.

Conflitos de interesses apontados pela oposição

A nota publicada pelo Palmeiras Avante, movimento criado pela oposição visando as eleições à presidência do clube, também diz que a atual gestão apresenta inúmeras questões sobre governança e compliance.

Eles afirmam que, além de ser presidente do clube, Leila acumula as posições de patrocinadora, credora, prestadora de serviçoes de transportes aéreos e detentora de concessão para exploração de um estádio de futebol. Leila e Lamacchia adquiriram a gestão da Arena Barueri por 35 anos e também inauguraram a Placar Linhas Aéreas, que oferecem serviços de fretamento para o Palmeiras, mas que também estão à disposição de outras equipes.

Veja a nota na íntegra

Palmeiras Avante: possível compra de SAF do Vasco preocupa oposição, que exige foco único dos dirigentes no clube

Desejo da Crefisa de adquirir percentual pertencente à 777 Partners, como foi veiculado por veículos de imprensa nesta sexta, expõe mais um alarmante conflito de interesse

O Palmeiras Avante, movimento criado pela oposição visando as eleições à presidência do clube, previstas para novembro, enxerga com grande preocupação o novo e alarmante capítulo dos conflitos de interesse envolvendo a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sua empresa, a Crefisa. Segundo foi noticiado pela imprensa nesta sexta-feira, a empresa está em negociações avançadas para a compra de 70% da SAF do Vasco, um clube brasileiro que compete com o Palmeiras em diversos campeonatos.

Este é mais um caso que demonstra que o Palmeiras não é a única preocupação da gestão atual. No momento, por meio de suas empresas, a presidente do clube acumula também as posições de patrocinadora, credora, prestadora de serviços de transportes aéreos e detentora de concessão para exploração de um estádio de futebol (Barueri). Tais situações levantam inúmeras questões sobre governança e compliance no clube, bem como sobre de que maneira a gestão atual irá agir quando os interesses do clube e das empresas da presidente não estiverem alinhados.

"Vamos acompanhar com muita atenção os desdobramentos desse. Consideramos uma movimentação completamente inadequada e inacreditável. Exigimos que os nossos dirigentes coloquem os interesses do Palmeiras, e não de outros clubes, em primeiro lugar. Vamos nos posicionar de forma veemente, inclusive no Conselho Deliberativo e no Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), caso haja confirmação desse movimento. Os sócios e torcedores exigem e merecem saber exatamente o que está acontecendo", diz Roberto Silva, membro do COF.

Matérias de ge e UOL destacaram que a Crefisa está em negociações para adquirir o Vasco da Gama, com o dono da empresa, que também é conselheiro do Palmeiras e marido de Leila Pereira, viajando aos Estados Unidos para tratar dos detalhes. É importante destacar que a presidente do Palmeiras também esteve em Nova York no último fim de semana, enquanto o clube disputava partidas importantes no Brasil. O Palmeiras Avante entende que as implicações desse possível negócio são profundas, especialmente ao considerar que não foi cumprida a promessa de Leila Pereira de que se afastaria dos negócios da Crefisa para se dedicar integralmente ao Palmeiras.

"Há um ponto crítico neste debate que diz respeito à auditoria contratada por Leila Pereira sobre o Palmeiras. Seu resultado nunca foi divulgado, nem mesmo para o COF, e é sempre bom lembrar que houve e continua havendo retaliação a conselheiros que pediram mais transparência. Estamos presenciando uma série de comportamentos preocupantes que requerem vigilância constante e exigem respostas claras e transparentes de Leila Pereira e da Crefisa. A falta de transparência e os claros conflitos de interesse ameaçam o Palmeiras, afasta o investimento de outras empresas e são nocivas para o clube, que precisa modernizar os mecanismos de fiscalização da gestão. Os órgãos do clube, como o COF e Conselho, não podem se omitir diante deste caso.", completa Roberto Silva.