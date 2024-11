Atlético-MG tem Zaracho e Fla escala Michael; veja os times para a final

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (10), na Arena MRV, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Galo vai ter Zaracho, enquanto o time rubro-negro vai contar com Michael no setor ofensivo. Os cariocas venceram o primeiro duelo, no Maracanã, por 3 a 1.

O que aconteceu

Milito escolheu Zaracho para o time titular. Ele vai atuar mais perto de Hulk e Paulinho. Bernard e Alan Kardec eram os outros cotados para a vaga.

Arana volta à lateral esquerda. O jogador atuou no ataque no primeiro jogo, no Maracanã.

No Flamengo, Michael vai formar dupla com Gabigol. O atacante foi o escolhido por Filipe Luís, que tinha Bruno Henrique como outra opção.

Erick Pulgar retorna ao time. O volante estava suspenso no primeiro jogo e vai reforçar o setor de marcação ao lado de Evertton Araújo.

Atlético-MG vai a campo com: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Guilherme Arana e Zaracho; Hulk e Paulinho.

📋 GALO ESCALADO! Confira a nossa escalação para enfrentar o Flamengo, na @ArenaMRV, pela partida de volta da final da Copa Betano do Brasil! #VamoGalo #CAMxFLA 🏴🏳️ pic.twitter.com/4DsOcdMeJk -- Atlético (@Atletico) November 10, 2024

Flamengo está escalado com: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Bruno Michael e Gabigol.