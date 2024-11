Zépiqueno? Promessa holandesa tem nome em referência a filme brasileiro

O Feyenoord bateu o Almere por 4 a 1 na liga holandesa, mas o destaque do jogo foi o jovem Zépiqueno Redmond, de 18 anos, que viralizou nas redes sociais do Brasil pelo nome peculiar.

O que aconteceu

Se o nome te lembrou um personagem clássico do cinema nacional, não é um delírio coletivo: o nome de Zépiqueno é em alusão ao "Zé Pequeno", traficante do filme 'Cidade de Deus'.

O filme brasileiro inspirou os pais do jovem, que o batizaram com o apelido do personagem interpretado por Leandro Firmino.

O garoto alcançou um feito ao entrar em campo hoje (10): aos 18 anos e 141 dias, entrou para lista dos mais jovens a vestirem a camisa do Feyenoord na Eredivisie, campeonato dos Países Baixos.

Em 2022, após partida entre Brasil e Holanda pelo sub-17, Zépiqueno conversou com a CBF e revelou a origem de seu nome, contando que assistiu a filme e gostou do personagem:

"Meus pais viram o filme e me chamaram de Zepiqueno por causa dele. O personagem é um pouco mau, mas gostei"

