Roger Machado analisa empate do Inter: "No segundo tempo, vencemos por 2 a 0"

O Internacional e o Nacional (URU) empataram por 3 a 3 nesta terça-feira de Libertadores. Jogando em casa, o Inter permitiu o adversário abrir um placar de 3 a 0 e conseguiu reagir para empatar o jogo. O treinador Roger Machado comentou a atuação da equipe nas duas etapas.

#INTxNAC | 3-3 | 2T | 51? - Jogo encerrado! Após ficar em desvantagem de três gols, Inter luta até o fim, conta com o apoio da torcida e empata com o Nacional. Alan Patrick, Bernabei e Fernando marcaram para o Colorado no Gigante. ?? #ACadaDiaTeQueroMais pic.twitter.com/vEEtbsJnSQ ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 23, 2025

"O resultado depende de qual recorte da partida vamos analisar. Se pegarmos os 15 minutos iniciais, foram muito ruins, foram dois gols de erro de execução em saída de bola. O gol no final do primeiro tempo nos deu uma ideia de como iríamos retomar a partida. No recorte do segundo tempo, nós vencemos por 2 a 0. Foi um jogo diferente com as mudanças que fiz, tivemos um período ruim e outro muito bom", afirmou Machado.

Perguntado sobre o desgaste físico dos titulares no meio-campo, em especial Bruno Henrique, o treinador justificou as escolhas e a atuação de seus atletas nas últimas partidas do Colorado.

"A disputa sempre está aberta. Bruno Henrique ganhou a posição por mérito. Thiago Maia ficou envolvido com as questões de transferência. Houve a chegada do Diego, que neste cenário, eu momentaneamente usei até à frente do Thiago. Não posso resumir a atuação dos meus atletas por esse momento de instabilidade, e também não recorrer a todas as trocas por, em algum momento, o atleta não estar no seu melhor dia. A parte mental me preocupa mais que a parte física, porque tempo de prontidão, reação, expectativa, tomada de decisão, isso tudo impacta na sequência", disse o comandante.

Na Libertadores, o Internacional é o líder do grupo F, com cinco pontos em uma vitória e dois empates. A equipe permanecerá em Porto Alegre para receber o Juventude, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será neste sábado, às 16h (de Brasília).