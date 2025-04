Ex-time de Neymar faz proposta bilionária ao Barcelona por Raphinha, diz jornal espanhol

Raphinha é o alvo do futebol saudita para a próxima temporada. Conforme o jornal Sport, da Espanha, o Al-Hilal, ex-equipe do atacante Neymar, teria oferecido ao jogador um contrato de quatro anos no valor total de R$ 1.1 bilhão (200 milhões de dólares).

A proposta feita ao Barcelona para comprar os direitos do jogador teria sido de 100 milhões de dólares (R$ 572 milhões). O Barça já teria deixado claro que não possui interesse em vender Raphinha, contudo, o brasileiro pode aceitar a oferta.

O contrato de Raphinha com o Barcelona vai até 2027 e o jogador quer renovar com a equipe. O seu pedido é de um salário maior e um acordo de longo prazo, enquanto o Barça propõe uma extensão mais curta.

O mercado saudita já havia sondado o atacante na última janela de transferências, mas foi uma conversa com o treinador Hansi Flick que o convenceu a permanecer no Barça. Vini Jr. e Rodrygo também foram nomes brasileiros do futebol espanhol que receberam propostas da Arábia.

Com a Copa do Mundo de 2034 estando marcada para acontecer na Arábia Saudita, os clubes do país estão em busca das maiores estrelas do futebol europeu. O intuito é voltar a atenção do público ao futebol saudita e tornar a Saudi Pro League em uma potência do futebol.

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol (76 pontos), finalista da Copa do Rei e semifinalista da Liga dos Campeões. Raphinha é o artilheiro da equipe na Champions League, com 12 gols em 12 partidas. Na atual temporada, o atacante brasileiro soma 30 gols e 23 assistências em 49 jogos disputados pelo clube catalão.