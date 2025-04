Única vitória do Palmeiras sobre o Bolívar em La Paz foi em campanha campeã da Libertadores; relembre

O Palmeiras tem dura missão pela frente na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Nesta quinta-feira, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o Bolívar, na altitude de La Paz. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Hernando Siles. O Verdão busca sua segunda vitória contra o rival na casa adversária.

Depois de quebrar tabu contra o Fortaleza, o treinador do Verdão também quer sua primeira vitória contra o Bolívar, jogando na altitude. A última e única vitória do Verdão contra o Bolívar, como visitante, foi na campanha campeão da Libertadores de 2020, ainda sob comando do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Na oportunidade, pela fase de grupos, o Verdão bateu o rival por 2 a 1. O Verdão abriu o placar com Willian Bigode, de pênalti, e ampliou com um golaço de fora da área de Gabriel Menino. Marcos Riquelme diminuiu pra os bolivianos. Naquele ano, o Alviverde terminou a etapa de grupos com 16 pontos, tendo a melhor campanha.

Sob comando de Abel Ferreira, o Verdão já enfrentou o Bolívar em duas oportunidades, pela fase de grupos da Libertadores de 2023. No primeiro compromisso, no Hernando Siles, o Palmeiras perdeu de virada, por 3 a 1. Flaco López anotou o gol palmeirense na ocasião. Posteriormente, o Alviverde recebeu o rival no Allianz Parque e goleou por 4 a 0, com gols de Rony, Artur (duas vezes) e Piquerez.

Buscando não sofrer tanto com os efeitos da altitude, o elenco do Verdão chegou à Bolívia na noite de terça-feira, dois dias antes do confronto. Na tarde de quarta-feira, o técnico Abel Ferreira comanda a última atividade antes do jogo e define o time que será titular.

No retrospecto geral, o Palmeiras leva vantagem sobre o Bolívar. São seis jogos, quatro vitórias e duas derrotas, ambas como visitante.

O Verdão entra em campo buscando se manter com 100% de aproveitamento na Libertadores. Até o momento, a equipe alviverde venceu Sporting Cristal (3 a 2) e Cerro Porteño (1 a 0) e lidera o Grupo G, com seis pontos, de forma isolada.