Golaços e despedida de Paulinho: relembre último confronto entre Corinthians e Racing-URU

O Corinthians tem um importante compromisso na noite desta quinta-feira. O Timão encara o Racing, do Uruguai, a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

As duas equipes voltam a se encontrar pouco menos de um ano depois do último confronto, que foi marcado por uma vitória com golaços do Corinthians, ainda comandado por António Oliveira, e também pela despedida dos gramados de um ídolo alvinegro: Paulinho.

Corinthians e Racing-URU se enfrentaram pela última vez no dia 28 de maio de 2024, pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana de 2024. O confronto, que também aconteceu na Neo Química Arena, terminou com triunfo corintiano por 3 a 0.

O Timão entrou com a seguinte escalação: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Garro e Igor Coronado; Yuri Alberto e Wesley. Na segunda etapa, entraram Matheuzinho, Pedro Raul, Romero, Gustavo Silva e, claro, Paulinho.

O Racing-URU começou o jogo dando alguns sustos no Corinthians, e Carlos Miguel impediu pelo menos dois gols do time uruguaio. O Timão também chegava, mas com menos assertividade. Foi aos 22 minutos que Garro apareceu para resolver na bola parada. Em falta do lado direito do campo, o argentino bateu direto, mesmo sem muito ângulo, e anotou um golaço para abrir o placar.

Menos de três minutos depois, o Alvinegro seguiu pressionando e ampliou a vantagem no marcador. Wesley fez boa jogada individual do lado esquerdo, se livrou da marcação e cruzou para dentro da área. Yuri Alberto foi na bola, mas quem completou para o fundo das redes foi o zagueiro uruguaio Robinson Martín Ferreira.

No segundo tempo, o Corinthians ainda conseguiu mais um belo gol para fechar a vitória na Neo Química Arena. Coronado recebeu no meio e tirou o primeiro marcador. O meia invadiu a área e cortou a marcação de dois jogadores, batendo rasteiro para fazer o terceiro do Alvinegro.

Paulinho começou o jogo no banco de reservas, mas foi acionado por António Oliveira aos 32 minutos da etapa complementar e entrou no lugar de Breno Bidon. O camisa 8 foi ovacionado pela torcida presente na Arena. Após o apito final, o volante se emocionou.

O atleta ainda se posicionou no círculo do meio-campo e foi aplaudido pelos torcedores mais uma vez. Depois, o ídolo alvinegro ainda deu uma volta olímpica na Neo Química Arena para agradecer todo o apoio. Ao todo, foram duas passagens, com mais de 200 jogos e quatro títulos - entre eles, a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

Nesta quinta-feira, Corinthians e Racing-URU se reencontram, dessa vez com mudanças. Paulinho, claro, já não joga mais. O Timão também terá a ausência de Garro, que se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Já Igor Coronado vive a expectativa de voltar a reforçar a equipe após um trauma no ombro esquerdo.

O Alvinegro não teve um bom início na Sul-Americana e ocupa a terceira posição no Grupo C, com apenas um ponto somado. O time corintiano foi derrotado em casa pelo Huracán-ARG na primeira rodada e, na sequência, empatou com o América de Cali, na Colômbia. Agora, tenta o triunfo diante do adversário uruguaio para se recuperar no torneio.