Renovação de Neymar tem que ser prioridade no Santos? Colunistas debatem

A renovação com Neymar, que segue lesionado e desfalcando a equipe, deve ser uma prioridade no Santos?

No UOL News Esporte desta quarta-feira (23), os colunistas Walter Casagrande e Danilo Lavieri debateram a animação no Peixe com a possibilidade de renovar com Neymar até a Copa do Mundo.

Casão: Santos não tem técnico e está no Z4, mas diretoria pensa no Neymar

Em relação à renovação com Neymar, você vê como a cabeça do Santos funciona. Sem treinador, na zona de rebaixamento e eles estão entusiasmados com a possibilidade de renovar o contrato com Neymar, sendo que o Neymar jogou pouquíssimo, não jogou bem, não decidiu nenhum jogo e deu pouco atenção para o Santos.

Agora, o Neymar foi fazer fisioterapia até no feriado. Cara, era isso que ele tinha que ter feito desde a primeira contusão aqui no Santos. Quando ele teve a primeira contusão contra o Bragantino, era feriado e em vez de ele ter ido para o Carnaval, tinha que ter feito fisioterapia. Em vez dos jogos da Fúria, ele tinha que ter ido fazer fisioterapia.

Então, esse comportamento atual é de desespero por todas as críticas que ele recebe por se machucar regularmente e não levar a sério nem recuperação de cirurgia. Agora, o Neymar está correndo contra o tempo. São muitas contusões, ele perdeu força muscular, perdeu arranque, explosão, não é mais o mesmo.

Walter Casagrande

Lavieri: Santos se submete a Neymar para ganhar mais dinheiro

É uma pena que o Santos tenha que se submeter a isso como uma forma de tentar ganhar mais dinheiro e trazer mais patrocinadores — essa é a situação a que o Santos se submete.

E outra: para pagar inclusive os investimentos dessa própria temporada, porque o Santos não fez um mercado barato, não contratou poucos jogadores para um time que está voltando da Série B e tem suas limitações financeiras.

Danilo Lavieri

