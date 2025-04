Santos valoriza marca com novo máster e vê uniforme valer mais de R$ 100 milhões

O Santos acertou, no começo desta semana, uma parceria com a 7K para o patrocínio máster. O acordo valorizou a marca e alavancou o "preço" da camisa alvinegra.

A diretoria santista espera que o uniforme do time masculino renda mais de R$ 100 milhões por ano com patrocínios.

Além da 7k, o conjunto também conta com os logos das empresas Uniasselvi, Havan, Loovi, Viva Sorte, Placo, Kicaldo, Canção e Nissei.

O contrato com a nova patrocinadora máster é válido até abril de 2027. O valor é de R$ 105 milhões. Com bônus, este montante pode chegar até R$ 150 mi.

Antes da 7K, que estreou na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no último domingo, o Santos tinha a Blaze no espaço mais nobre da camisa.

"Temos certeza de que o retorno será recíproco, são duas marcas fortes que na essência têm também o entretenimento como uma de suas principais metas. A 7K chega num momento importante e com filosofia de grande crescimento. Essa aposta no Santos é sinônimo de vitória para ambos", disse o presidente Marcelo Teixeira.

O Alvinegro Praiano volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

No momento, o Santos está na 18ª colocação da Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.