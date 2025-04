Após doblete, Memphis fica próximo de garantir novo bônus no Corinthians; entenda

No último sábado, o Corinthians venceu o Sport de virada, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A grande estrela do triunfo foi Memphis Depay, autor dos dois gols que deram mais três pontos ao Timão.

Com o doblete anotado contra o Sport, Memphis está perto de atingir uma nova marca com a camisa do Timão. Consequentemente, ele também ficou mais próximo de garantir um novo bônus milionário, previsto em contrato firmado entre clube e jogador.

Os dois gols marcados levaram Memphis a alcançar o número de 24 participações em gols pelo Corinthians. O holandês, assim, está a um gol ou a uma assistência de chegar a 25 contribuições, o que acionaria mais uma cláusula vinculada às metas no contrato do atacante.

A oportunidade está logo aí, uma vez que o Timão já entra em campo novamente nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Caso marque ou dê uma assistência, o camisa 10 alcançará as 25 participações em gols e receberá, pela terceira vez, o valor de R$ 1.575.201,00.

Em bônus, Memphis já soma mais pouco mais R$ 3 milhões. O craque já havia recebido o valor acima pela primeira vez quando alcançou 15 participações em gols pelo time alvinegro - meta atingida com a assistência para Carrillo no duelo contra a Universidad Central-VEN, neste ano, no jogo de ida da segunda fase da Libertadores.

Depois, o holandês recebeu mais R$ 1.575.201,00 por ter atingido a marca de 20 contribuições para gols ao dar a assistência para Yuri Alberto, contra o Palmeiras, no primeiro Derby da final do Campeonato Paulista.

Dessa forma, conforme previsto em contrato, Memphis tem direito a receber o mesmo valor caso alcance 25 participações em gols. A última meta estipulada é de 30 contribuições, somando gols e assistências.

Se alcançar todas as metas de participações em gols, Memphis Depay pode embolsar, no total, pouco mais R$ 6 milhões. Além disso, vale lembrar, o holandês já garantiu mais R$ 4.725.603, referentes à cláusula de título - e o holandês foi campeão paulista recentemente com o Timão.

As metas são estipuladas por temporada europeia. Ou seja, é contabilizado o período de setembro de 2024 a julho de 2025, e agosto de 2025 a julho de 2026. Dessa forma, o camisa 10, se permanecer no Corinthians até o fim de seu contrato, pode dobrar os pouco mais de R$ 6 milhões recebidos com participações em gols em caso de sucesso máximo.

Memphis Depay chegou ao Corinthians em setembro do ano passado. Em seus primeiros meses de clube, disputou 14 jogos, marcou sete gols e deu quatro assistências. Na atual temporada, o holandês assumiu um papel mais criativo e já deu oito passes para gols, além de ter ido às redes cinco vezes.

O camisa 10, inclusive, é não só o maior garçom do Timão no ano, mas também o vice-artilheiro da equipe. Ele divide o posto com Talles Magno, e ambos ficam atrás somente de Yuri Alberto, que soma oito tentos.

Memphis, agora, tenta alcançar as 25 participações em gols no duelo contra o Racing, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C do torneio continental.