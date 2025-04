Casagrande: Treinadores estão com dois pés atrás com Santos e Corinthians

Os principais técnicos disponíveis no mercado estão "com os dois pés atrás" para dirigir Santos e Corinthians, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta-feira (23).

Sobre o Corinthians, a prioridade era o Tite, o Tite não quis. Aí virou a prioridade o Dorival, o Dorival não quis. Voltou a carga sobre o Tite, o Tite conversou, estava acertando, teve problema de saúde e resolveu corretamente abrir mão do trabalho para cuidar da saúde. Aí voltou a ser o Dorival, que ia ter uma reunião sem compromisso.

A realidade do Corinthians e do Santos é essa — os treinadores estão com um pé atrás enorme, se não for os dois pés atrás, para trabalhar tanto no Corinthians como no Santos.

São dois times que fritam treinadores, que não têm estabilidade financeira e que não têm projeto a longo prazo -- visto o Santos, que o Caixinha chegou em janeiro e já foi demitido. E os dois times têm um jogador que manda mais que todo mundo, inclusive que o presidente.

Walter Casagrande

O colunista destacou que Santos e Corinthians acumulam recusas e estão tendo dificuldade real em convencer os treinadores a assumirem seus respectivos projetos esportivos.

Corinthians e Santos não estão sendo a primeira escolha de nenhum treinador. O Sampaoli negou o Santos, Tite negou o Santos, Dorival negou o Santos, Luís Castro negou o Santos, e o Corinthians a mesma coisa, uma lista de três a quatro.

Pode ser que o Dorival acerte agora, tem outra reunião, mas já negou. São dois times que não estão com facilidade para contratar treinador.

Walter Casagrande

Para Casão, essa realidade está ligada ao momento financeiro dos clubes — o Corinthians tem a maior dívida do país, acima de R$ 2 bilhões; e o Santos acabou de voltar da Série B.

O colunista também ressaltou que ambos os clubes têm estrelas (Neymar e Memphis Depay) com bastante peso nas decisões internas.

Parecia que não, parecia que a dívida absurda que o Corinthians tem de mais de R$ 2,5 bilhões não tinha influência na escolha do treinador, mas agora começou a ter.

Nunca funcionou em clube nenhum na história que tem um jogador que manda mais que o treinador. No Santos e no Corinthians, os dois mandam mais até que o presidente.

Walter Casagrande

