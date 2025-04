Com Calleri, Hulk e Thiago Silva, Conmebol divulga vídeo com jogadores em combate ao racismo

A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira, um vídeo nas redes sociais em combate ao racismo, com a participação de diversos jogadores de clubes da América do Sul. Entre os que atuam no futebol brasileiro, os representantes foram Jean Lucas, Jonathan Calleri, Hulk, Francis Amuzu, Thiago Silva e Ángel Romero.

"Na vida e no gramado, merecemos um futebol livre de racismo, violência e discriminação. Entre nesta luta!", escreveu a Conmebol na publicação.

En la vida y en la cancha, merecemos un fútbol libre de racismo, violencia y discriminación.

¡Súmate a esta lucha! Na vida e no gramado, merecemos um futebol livre de racismo, violência e discriminação.

Entre nesta luta!

O vídeo conta com a participação de 23 jogadores de clubes que disputam a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana em 2025. Jean Lucas (Bahia), Jonathan Calleri (São Paulo), Hulk (Atlético-MG), Francis Amuzu (Grêmio), Thiago Silva (Fluminense) e Ángel Romero (Corinthians) foram os representantes das equipes brasileiras.

Entre os times do restante do continente, aparecem no vídeo Fabio Gomes (Bolívar), Jefferson Mena e Fabry Castro (Atlético Bucaramanga), Robert Hernández, Juan Cazares e Jhegson Méndez (Independiente del Valle), Xavier Arriaga (Barcelona de Guayaquil), David Ospina (Atlético Nacional), Marcelo Díaz (Universidad de Chile), Álvaro Ramos (Deportes Iquique), Gaspar Servio (Guaraní), Dennys Quintero (Mushuc Runa), Luis Paiva (Nacional Potosí), Bryan Carrasco (Palestino), Pablo Aránguiz (Unión Española), Claudio Torrejón e Carlos Garcés (Cienciano).

Nenhum jogador do Palmeiras participou da ação da Conmebol. Recentemente, a presidente Leila Pereira criticou publicamente Alejandro Domínguez, chefe da entidade, após seu discurso no sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores.

Além disso, o Verdão também cobrou publicamente o presidente da Conmebol por punições mais severas ao Cerro Porteño-PAR, após o caso de racismo com o jogador Luighi em partida pela Copa Libertadores sub-20, no dia 6 de março.

Inclusive, Leila Pereira sugeriu se filiar à Concacaf, entidade que rege o futebol na América do Norte, América Central e no Caribe.

Botafogo, Flamengo, Internacional, Fortaleza, Vitória, Cruzeiro e Vasco também disputam as competições da Conmebol nessa temporada e não participaram do vídeo.

Confira o que diz o vídeo divulgado pela Conmebol

"Toda vez que ignoramos o racismo, estamos permitindo-o. As pessoas devem estar conscientes de que a palavra pode afetar o jogador e também a cultura da qual ele vem, e pode marcar para o resto da vida.

Todo mundo é igual e todos jogam futebol por um único motivo: ser campeão. Isso tem que acabar, não pode continuar assim.

É algo que deve acabar no futebol. E não apenas no futebol, também na vida.

Isso tem que acabar, eu acredito que todos somos iguais. Debaixo de cada camisa, de cada tom de pele, somos todos iguais.

O racismo não tem lugar no futebol ou em qualquer outro lugar. Basta! Vamos deixar para trás qualquer ato de discriminação.

O futebol tem o poder de unir pessoas de diferentes origens, culturas e raças. Devemos erguer nossas vozes e deixar claro que o futebol é somente coração e alegria.

O futebol é paixão, união e respeito. O futebol é uma festa, e a única cor que importa é a cor da nossa camiseta.

O racismo é violência, e como tal, é inaceitável. No gramado e na vida, todos merecemos respeito.

Precisamos de todos vocês para dizer: Basta de Racismo!"