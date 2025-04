Fluminense e Atlético-MG defendem liderança na Copa Sul-Americana

Fluminense e Atlético-MG têm compromissos importantes na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, eles entram em campo na terceira rodada com o mesmo objetivo: se manter na liderança de seus grupos. O Vitória é outro brasileiro que pode assumir a ponta, ao menos provisoriamente.

O Fluminense entra em campo às 19h em visita ao Unión Española, do Chile, no estádio Bicentenário, em La Florida. Os brasileiros estão com 100% de aproveitamento, pois venceram Once Caldas, da Colômbia, por 1 a 0, e San José, da Bolívia, por 5 a 0. Com isso, o time carioca tem seis pontos e iniciou a rodada na liderança, enquanto os chilenos têm apenas um ponto.

O Fluminense tenta deixar para trás o resultado no fim de semana, quando empatou por 1 a 1 com o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de dominar boa parte do confronto, sofreu o gol de empate nos minutos finais no Maracanã. Mas vive um momento positivo sob o comando de Renato Gaúcho que substituiu Mano Menezes. O novo técnico comandou o time em cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.

O Atlético-MG entra em campo um pouco depois, às 21h30, também fora de casa, diante do Caracas, da Venezuela, no estádio Olímpico de la UCV, na capital do país. Após empate sem gols com o Cienciano, do Peru, e goleada sobre o Deportes Iquique, do Chile, o time brasileiro lidera o Grupo H com quatro pontos.

Entretanto, o Caracas também tem quatro pontos, mas aparece em segundo lugar por conta do saldo de gols (4 a 1). A chave é completada por Cienciano, com dois pontos, e Deportes Iquique, zerado, que se enfrentam na quinta-feira.

Após dois empates, o Vitória busca o primeiro triunfo para seguir bem na disputa pela vaga. Às 21h30, recebe o Cerro Largo, do Uruguai, no Barradão, em Salvador (BA).

Os baianos ficaram no 1 a 1 com a Universidad de Quito, do Equador, e no 0 a 0 com o Defensa y Justicia, da Argentina. Com dois pontos, aparece na vice-liderança, atrás dos equatorianos, que somam quatro e jogam apenas na quinta diante dos argentinos. Ou seja, se o Vitória vencer, assumirá provisoriamente a liderança. O Cerro Largo tem apenas um ponto, em quarto e último lugar.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Unión Española (CHI) x Fluminense

Huracán (ARG) x América de Cali (COL)

21h30

Caracas (VEN) x Atlético-MG

Vitória x Cerro Largo (URU)

23h

Atlético Grau (PER) x Sportivo Luqueño (PAR)

Mushuc Runa (EQU) x Unión (ARG)