Zubeldía acha soluções para Lucas e Oscar, e time está invicto sem estrelas

O técnico Luis Zubeldía navegou por pressões e desfalques importantes, como Lucas e Oscar, para chegar a sete jogos de invencibilidade no São Paulo.

O que aconteceu

Zubeldía encontrou soluções sobretudo nas categorias de base para as ausências de Lucas e Oscar. Os jovens Lucas Ferreira e Alves vêm sendo importantes para substituir a dupla.

A utilização de mais jovens é uma demanda antiga tanto do torcedor quanto da diretoria. Recentemente, o São Paulo abriu mão de Erick, emprestando o jogador ao Vitória, para dar passagem justamente a Lucas Ferreira.

Desde a lesão de Lucas, Alves e Lucas Ferreira atuaram em seis dos sete jogos. Só não entraram em campo contra o Talleres, o único jogo em que Oscar atuou antes de se lesionar.

Nesse período, Ferreira foi titular três vezes e Alves começou duas partidas. O meia fez sua primeira participação direta em gol contra o Santos em uma bela assistência para André Silva; Ferreira ainda não marcou ou deu assistência.

O São Paulo não perde desde a lesão de Lucas. O último jogo do camisa 7 foi contra o Palmeiras, na eliminação do Paulistão.

Oscar ainda atuou mais uma partida, mas também se lesionou e está no departamento médico. O camisa 8 atuou na vitória contra o Talleres (ARG).

Apesar do tempo invicto, o argentino soma apenas duas vitórias. O triunfo no clássico contra o Santos foi o primeiro sem a presença nem de Lucas, nem de Oscar desde que venceu a Portuguesa, no quarto jogo do ano.