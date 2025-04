Filipe Luís valoriza ponto do Flamengo na altitude de Quito pela Libertadores: "Muito orgulhoso"

O Flamengo empatou com a LDU-EQU, na noite desta terça-feira, em 0 a 0, pela terceira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Rodrigo Paz. O técnico Filipe Luís valorizou o ponto conquistado fora de casa e elogiou o desempenho do Rubro-negro.

"Tivemos oportunidades de finalizar, de chegar perto da área. Pelo que eu vi do jogo do Deportivo Táchira, que a LDU dominou todo o segundo tempo, eu acredito que tenha sido um jogo muito bom dos meus jogadores. Estou muito orgulhoso porque é muito difícil jogar aqui. A nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Queríamos ter vencido. Era importante essa vitória. Nós mesmos nos colocamos nessa situação, de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba", disse Filipe Luís em entrevista coletiva.

"Vim jogar no Equador algumas vezes. É sempre muito difícil em Quito, na altitude. Já tomei goleadas e já venci, sempre é complicado. Todo contexto é diferente. A bola é mais rápida, o domínio escapa e a bola não freia. Conversei com os jogadores, optamos por um plano de aproximação e passes mais curtos. O adversário também cansa, por mais que esteja aclimatado. Correr atrás da bola frustra, cansa e os impede de ter o volume de jogo que costuma ter em casa", acrescentou o treinador.

Com o empate, o Flamengo segue na 3ª posição do grupo C, com três pontos, mesma pontuação do Central Córdoba, que entra em campo nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), diante do Deportivo Táchira. A LDU lidera a chave, com cinco pontos.

O próximo compromisso do Rubro-negro pela Copa Libertadores é apenas no dia 7 de maio, às 21h30, quando visita o Central Córdoba-ARG, pela quarta rodada da fase de grupos.

"Agora temos que entrar para vencer. Agora e sempre. Mas pelas circunstâncias de jogar aqui, não pelos desfalques, porque eu tenho confiança plena nos jogadores que entraram hoje. Mas, sim, pela dificuldade de jogar com a LDU. Esse empate nos deixa vivos para continuar buscando a nossa classificação, que é o objetivo", projetou Filipe Luís.

O Flamengo volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A equipe do técnico Filipe Luís é a vice-líder, com 11 pontos. Enquanto o Timão é o 7º colocado, com sete pontos.