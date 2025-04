Palmeiras perde três titulares, e Abel prepara mudanças na Bolívia

O Palmeiras tem três novas baixas importantes para o jogo de amanhã contra o Bolíviar, às 19h (de Brasília), em La Paz, pela 3ª rodada do Grupo G da Libertadores.

O que aconteceu

O zagueiro Micael, o meio-campista Richard Ríos e o atacante Vitor Roque sequer viajaram com a delegação por problemas médicos. A informação inicial foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.

A situação de Micael é a que mais preocupa. O defensor sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na vitória contra o Fortaleza no fim de semana, e pode levar um tempo importante para se recuperar.

Ríos e Roque têm situações mais tranquilas. O meio-campista foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda, e o atacante tem dores no tornozelo esquerdo e foi preservado.

Um provável Palmeiras contra o Bolívar tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Naves) e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (Evangelista) e Felipe Anderson; Estêvão, Paulinho e Flaco López.

O Palmeiras se antecipou e viajou à Bolívia ontem, dois dias antes do confronto, para adaptação dos atletas. O clube considera que ter mais tempo em contato com as condições do ar rarefeito é benéfico ao elenco.

Hoje, Abel Ferreira comandará um treino nas instalações do The Strongest, um dos principais rivais do Bolívar. O objetivo é "experimentar" as variações da bola, que muda de velocidade diante da altitude.

Além da baixa do trio, o Palmeiras já tem uma lista extensa de desfalques: Murilo, Veiga, Bruno Rodrigues, Mayke e Marcos Rocha.