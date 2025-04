RMP se emociona e faz relato pessoal ao falar de Tite e saúde mental

A recusa de Tite ao Corinthians, por conta de uma crise de ansiedade, não deve ser levada na brincadeira pelo torcedor, ponderou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo.

O colunista se emocionou ao lembrar que já passou por algo parecido, e elogiou Tite por ter falado sobre o tema - o que faz com que ele seja debatido.

Experiência própria: eu já tive crise de ansiedade e depressão. É exatamente o quadro do Tite agora. Ele teve uma crise de ansiedade na madrugada anterior. Por isso ele desistiu. Ele tinha aceitado, ele viria [a São Paulo] dar o treino hoje. Mas ele teve uma crise de ansiedade de madrugada. Quem nunca teve, não tem noção de como é isso. Você não consegue ficar em lugar nenhum.

Se você está em casa, quer sair. Se está na rua, quer voltar. Você não encontra lugar. E, se você não conseguir se dominar, tomar remédios, encontrar apoio, você pode até acabar com sua vida. É algo seríssimo. Eu louvo o Tite de ter a coragem de ter falado isso. É preciso muito respeito.

Renato Maurício Prado

