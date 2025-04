Técnico, quatro recusas, novo contrato... Augusto 'atualiza' Corinthians

Augusto Melo tirou algumas (e manteve outras) dúvidas do torcedor do Corinthians em meio ao início da temporada. O presidente alvinegro participou do "Flow" e abordou temas que foram desde a busca por um técnico até a um iminente contrato que vai, segundo ele, "dar uma nova revolução" no clube.

Veja o que Augusto falou

Novo técnico. "Nesta semana a gente tem que anunciar alguém, por mais que a gente tenha um interino e jogadores empenhados. Temos que entender que, em um momento como esse, se você trazer um treinador que não conhece nosso futebol, vamos ter um problema de adaptação. O momento é para um treinador que já conhece nosso futebol. Que seja brasileiro ou alguém de fora, mas que conheça. Temos portugueses, argentinos... mas precisa estar adaptado. No momento, nossa ideia é um brasileiro e que já conheça nosso futebol para fazer um trabalho tranquilo daqui até o fim do ano."

Lamentação envolvendo Tite. "A gente iria assinar logo cedo e recebemos, infelizmente, a notícia triste sobre o problema de saúde. A família estava com mala pronta para mudar para São Paulo. Contávamos com isso, foi um trabalho sigiloso. Hoje, por volta das 8h, recebi a notícia do problema de saúde, que era sério. Ele precisa de repouso. Estava tudo pronto para ele treinar o time à tarde, mas a preocupação maior é com o ser humano. Oportunidades não faltarão."

Garro é um dos principais jogadores do Corinthians na temporada Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Fico de Garro. "Já recusei várias propostas dele. [...] Preciso ter elenco. Não vou ter um atleta só por cinco meses ou um ano, tenho que ter no mínimo por dois ou três anos porque ele vai valorizar muito mais. Foi essa a conversa que tive com o Garro para convencê-lo a ficar. Mostrei que ele estava em um momento maravilhoso e que, se continuasse assim, teria uma convocação para a seleção argentina e ficaria na história do Corinthians. A proposta que ele recebeu foi irrecusável por vários bônus, mas a gente conseguiu ter uma conversa. Ele quis ficar. Fizemos um trabalho muito tranquilo com ele."

Outras três recusas. "Com o Yuri Alberto foi a mesma situação. O Bidon teve sondagem, o Matheuzinho também teve coisa... Foram pelo menos quatro jogadores. [...] O máximo que eu puder segurar, vou segurar. É o que falo: paga a multa e leva ou paga um valor que a gente imagina não conseguir no mercado. Do contrário, vou manter esse elenco o máximo que conseguir, e é obrigação minha tentar buscar receita de outro lugar."

Novo contrato? "Se Deus quiser, a gente deve passar para o Cori [Conselho de Orientação do Corinthians] um contrato muito bom, que vai dar uma revolução de novo. É uma coisa maravilhosa, vou passar de R$ 3 bilhões de receitas. O Corinthians, a partir deste ano, começa a receber tudo o que a gente projetou, fora dinheiro novo que o Corinthians nunca teve."

Augusto Melo abordou situação financeira do Corinthians ao "Flow" Imagem: VINICIUS NUNES/ESTADÃO CONTEÚDO

Dívidas. "Abri 2025 com R$ 2 bilhões de dívida, mas só de juros vai para R$ 2,3 bilhões. Aí falam que eu aumentei R$ 500 milhões. Aumentei, mas foram R$ 191 milhões que não são nossos — e já foi comprovado — e R$ 300 milhões de juros. Eu tive que gastar muito ano passado, tive que pagar transfer ban, juros, FGTS, direitos de imagem... mas neste ano o Corinthians é o único grande que não gastou R$ 1 em atletas. Eu tive que gastar quase R$ 160 milhões para montar o time de futebol. Tivemos um gasto mal gerido no 1° semestre, mas acertamos no 2° semestre. A partir deste ano, começa a entrar uma receita melhor. A tendência neste ano é gastar menos e arrecadar mais para pagar as dívidas."

Filho de ex-diretor de patrocinador na base. "Ele [Danielzinho Trajano, de 18 anos] estava no Grêmio e a gente deu oportunidade. Muitos criticam: 'ele contratou 70 jogadores'. A base não contrata, ela faz parceria, e ninguém soma quantos mandamos embora. Você dá a oportunidade por um tempo, se adaptar, tudo bem, se não adaptar... A maioria é contrato de formação. Eu não vou gastar R$ 1 para contratar na base, mas você é obrigado a dar oportunidade para todo mundo. A gente vai entender a performance dele neste tempo de adaptação. Se servir, continua, se não servir, a gente dá lugar para outro."