Botafogo tem duelo complicado contra o Estudiantes pela Libertadores

O Botafogo vai ter uma missão difícil na Copa Libertadores. Depois de três partidas consecutivas sem vitória, todas pelo Brasileirão, o time carioca tenta dar a volta por cima em compromisso pela principal competição do continente. Nesta quarta-feira, enfrenta o Estudiantes, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos.

O início de campanha dos clubes é parecido. Atual campeão da Libertadores, o Botafogo perdeu na estreia para a Universidad de Chile por 1 a 0, fora de casa. Por outro lado, o Estudiantes venceu o Carabobo em casa, por 2 a 0. Na segunda rodada, diante da sua torcida, os cariocas derrotaram os venezuelanos por 2 a 0, enquanto os argentinos perderam em casa para os chilenos por 2 a 1.

Vivendo momento complicado na temporada, a diretoria botafoguense vê a pressão sobre o técnico Renato Paiva. Ele segue com dificuldade de conduzir o time alvinegro depois de uma temporada histórica do clube sob o comando de Artur Jorge, hoje no Al-Rayyan, do Catar.

O Botafogo chega após derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG. O zagueiro Alexander Barboza deve voltar a entrar em campo depois de ser desfalque contra o Galo. Na ocasião, o argentino chegou a ser relacionado, mas precisou ser preservado por conta de um desconforto muscular. Exames médicos descartaram uma lesão e ele está cotado para ser titular contra o Estudiantes.

Em contrapartida, o zagueiro Jair é desfalque confirmado. Ele sofreu uma lesão no tornozelo direito contra no Mineirão e não estará à disposição da comissão técnica. David Ricardo deve ser o seu substituto e fará sua segunda partida consecutiva como titular, porque já substituiu Barboza no último jogo.

Desfalque nas últimas duas partidas, o meia Santiago Rodríguez segue de fora. O uruguaio está no departamento médico devido a um trauma na perna esquerda e continua fazendo tratamento. Ele também é dúvida para o clássico contra o Fluminense, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Bastos, com um trauma no joelho esquerdo, o lateral-esquerdo Marçal, em processo de recondicionamento físico, e o atacante Nathan Fernandes, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, também não foram relacionados.

Renato Paiva adota um discurso firme, mas consciente de que a temporada é longa e exigente. O foco está na evolução coletiva e na retomada da confiança. "Temos que defender melhor em certos momentos, sim. Mas estamos chegando à área adversária, criando. É ajustar detalhes e seguir em frente."

Além da oscilação na Libertadores, o Estudiantes vive fase complicada no Campeonato Argentino. Depois de 27 partidas disputadas, ocupa o 12° lugar, com 36 pontos, 15 atrás do Vélez Sarsfield, líder da competição.

O elenco do Estudiantes é considerado um dos melhores do futebol argentino. O principal destaque do time treinado por Eduardo Dominguez é o volante Cristian Medina, que surgiu nos últimos anos como uma das grandes promessas do país e se destacou pelo Boca Juniors. Ele chegou a negociar com o Botafogo no final de 2023, mas as tratativas não avançaram.

Velho conhecido do torcedor do Internacional, o centroavante Lucas Alario também é um dos nomes mais relevantes. Ele foi contratado pelo Colorado no começo da temporada passada, mas não conseguiu se firmar e rescindiu seu vínculo em janeiro deste ano. Os zagueiros Sebastián Boselli e Ramiro Funes Mori, e o volante Gabriel Neves, ex-São Paulo, também são destaques.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X BOTAFOGO

ESTUDIANTES - Matías Mansilla; Eric Meza, Sebastián Boselli, Funes Mori e Santiago Arzamendia; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Cristian Medina e José Sosa; Tiago Palacios e Guido Carrillo (Lucas Alario). Técnico: Eduardo Dominguez.

BOTAFOGO - John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG).