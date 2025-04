Dana White defende possível parceria entre UFC e FBI: "Agentes precisam saber se proteger"

Uma proposta inusitada, mas que vem ganhando força nos últimos meses, está cada vez mais próxima de se concretizar: uma parceria entre o UFC e o FBI para oferecer treinamentos de artes marciais aos agentes da principal agência de segurança pública dos Estados Unidos. A ideia foi inicialmente sugerida por Kash Patel, atual diretor do FBI, e busca melhorar a preparação física e o treinamento em combate corpo a corpo dos agentes, com a colaboração de lutadores e treinadores do UFC.

A sugestão foi feita em fevereiro, durante uma reunião virtual com os 55 chefes dos escritórios regionais do FBI. Desde então, a proposta tem avançado nas conversas, e no UFC 313, realizado em Las Vegas (EUA), Patel se reuniu pessoalmente com Dana White, presidente do UFC, que confirmou a seriedade do interesse do FBI.

"Quando falamos de combate corpo a corpo, esses profissionais deveriam saber jiu-jítsu, Muay Thai e todas as disciplinas que formam a base do MMA. Todo mundo quer transformar tudo em controvérsia, mas não há nada de polêmico nisso. Esses agentes precisam estar em forma e saber se defender. Kash Patel estava falando sério, e já conversamos sobre isso", disse White em entrevista à Fox News.

Embora ainda não exista um acordo formal, o UFC vê com bons olhos a possibilidade de contribuir com treinamentos técnicos voltados a situações reais enfrentadas pelos agentes de segurança. A proposta é que o treinamento inclua técnicas de jiu-jítsu, Muay Thai e outras disciplinas que formam a base do MMA, com foco em melhorar a defesa pessoal dos agentes em cenários onde o uso de armas de fogo não seja viável.

Iniciativas semelhantes

Embora a proposta de uma parceria em larga escala seja inédita, já existem iniciativas semelhantes de treinamento de policiais e agentes de segurança com a colaboração de profissionais do MMA. Treinadores renomados, como Greg Jackson, e o ex-árbitro John McCarthy, por exemplo, já lideraram programas voltados à preparação de unidades táticas e de forças especiais.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok