Contra o Libertad-PAR, São Paulo mira ampliar série invicta fora de casa na Libertadores

Nesta quarta-feira, o São Paulo visita o Libertad-PAR em busca da segunda vitória nesta edição da Libertadores. Para isso, o Tricolor se apega ao bom momento como visitante no torneio sul-americano.

Fora de seus domínios, a equipe de Luis Zubeldía está invicta na Libertadores há cinco partidas. A última derrota fora de casa ocorreu na primeira rodada da edição de 2024. Na ocasião, o time são-paulino perdeu para o Talleres-ARG, em Córdoba, na Argentina, por 2 a 1.

Após o revés, o São Paulo conquistou vitórias contra Barcelona-EQU, Cobresal-CHI e Talleres e empatou com Nacional-URU e Botafogo. O duelo mais recente foi contra o time argentino. Alisson marcou o único gol do triunfo magro do Tricolor.

Efeito Zubeldía?

Curiosamente, quando perdeu pela última vez fora de casa na Libertadores, o São Paulo ainda não contava com o técnico Luis Zubeldía. O treinador na época ainda era Thiago Carpini, demitido pouco tempo depois da derrota para o Talleres.

A estreia do argentino pelo Tricolor, inclusive, ocorreu fora de casa, pela Libertadores. Em 2024, a equipe visitou o Barcelona-EQU e venceu por 2 a 0, com gols de Calleri e Alisson. O triunfo marcou o início da sequência invicta como visitante.

Desde que assumiu o São Paulo, Zubeldía soma 10 partidas no torneio sul-americano e nunca perdeu. Ao todo, foram cinco vitórias são-paulinas e cinco empates.

Maior série invicta na história

Além de ampliar os números recentes, o São Paulo também pode conquistar outro feito contra o Libertad-PAR. Caso não saia de campo derrotado, o time alcançará a maior sequência invicta de sua história na Libertadores.

O clube paulista chegaria há 12 jogos seguidos sem perder e ultrapassaria a marca alcançada em 1974. Naquela ocasião, o São Paulo ostentou uma série de 11 partidas de invencibilidade no torneio continental.

O duelo contra o Libertad-PAR é válido pela 3ª rodada e está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai. O São Paulo ocupa a segunda posição do Grupo D, com quatro pontos, enquanto os paraguaios lideram a chave, com seis.