Histórico de Neymar joga contra otimismo da diretoria do Santos por rápida recuperação

O Santos está tendo que lidar com mais um período de ausência de Neymar. O meia-atacante sofreu uma nova lesão na coxa e está entregue ao departamento médico do clube por tempo indeterminado.

A diretoria tem esperança que, desta vez, o astro não fique tanto tempo afastado. O histórico do camisa 10, no entanto, joga contra.

Desde que rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em 2023, Neymar está enfrentando a sua terceira lesão muscular. Nas duas anteriores ele ficou de fora por, pelo menos, 40 dias.

No dia 4 de novembro de 2024, ainda no Al-Hilal, o meia-atacante teve constatada uma ruptura no tendão da coxa. Na ocasião, foram 43 dias em tratamento.

Mesmo recuperado, o astro foi submetido a um trabalho específico de fortalecimento muscular antes de reestrear pelo Santos. Depois de quase 100 dias, portanto, Neymar voltou a jogar.

O ídolo, então, emendou uma boa sequência. Foram sete partidas seguidas, com três gols e três assistências. No oitavo compromisso, porém, o jogador de 33 anos estourou.

Desta vez, os exames apontaram um edema na região posterior da coxa esquerda. Foram 42 dias sem entrar em campo. O retorno parecia que ia ser especial, até porque era o 100º jogo do craque na Vila Belmiro, mas acabou se tornando um pesadelo.

Ainda no primeiro tempo, Neymar sofreu uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. Com isso, ele voltou ao departamento médico. Se seguir a média, portanto, serão mais 40 dias afastado.

O presidente Marcelo Teixeira, no entanto, está otimista. O cartola declarou que o clube mudou o tratamento desta vez e isso pode fazer com que o camisa 10 volte antes.

"Nós queremos sempre contar com o Neymar. Ele vem fazendo esse trabalho de fortalecimento. Acreditamos que possa haver, nesse avanço, a possibilidade dele retornar o mais rápido possível", contou.

O Alvinegro Praiano volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

No momento, o Santos está na 18ª colocação da Série A, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.