NBA: Lakers vencem os Timberwolves e empatam a série; OKC e Pacers abrem 2 a 0

Na noite desta terça-feira, pela primeira rodada dos Playoffs da NBA, liga norte-americana de basquete, o Los Angeles Lakers venceu o Minnesota Timberwolves por 94 a 85, na Crypto.com Arena, e empatou a série em 1 a 1.

Os Lakers controlaram o jogo pela maior parte do tempo e chegaram a ter 22 pontos de vantagem sobre os Timberwolves, na metade do segundo quarto. A equipe de Los Angeles contou com uma grande atuação de Luka Doncic, que terminou a partida com 31 pontos, 12 rebotes e nove assistências.

Nothing like that playoff win feeling ? pic.twitter.com/eJbLK1VIgU ? Los Angeles Lakers (@Lakers) April 23, 2025

Além dele, LeBron James anotou 21 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Pelo outro lado, Julius Randle comandou a pontuação dos Wolves, com 27 pontos, quatro rebotes e seis assistências. Anthony Edwards marcou 25 pontos e pegou seis rebotes.

Com a série empatada, as duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, às 10h30 (de Brasília), dessa vez no Target Center, em Minneapolis.

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Mais cedo, ainda nesta terça-feira, o Oklahoma City Thunder voltou a vencer o Memphis Grizzlies, no Paycom Center, por 118 a 99, e abriu 2 a 0 na série.

Protected home court ? pic.twitter.com/UReyWWdMUh ? OKC THUNDER (@okcthunder) April 23, 2025

O Thunder conquistou uma vitória tranquila e liderou durante toda a partida. Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do jogo, com 27 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Chet Holmgren, com 20 pontos e 11 rebotes, e Jalen Williams, com 24 pontos, seis rebotes e cinco assistências, também foram destaques. Pelo lado dos Grizzlies, Jaren Jackson Jr. marcou 26 pontos e pegou seis rebotes.

A próxima partida da série acontece nesta quinta-feira, às 10h30, no FedExForum, em Memphis.

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Por fim, o Indiana Pacers também abriu 2 a 0 na série sobre o Milwaukee Bucks, com uma vitória por 123 a 115, no Gainbridge Fieldhouse. O time da casa não perdeu a liderança em nenhum momento e chegou a abrir 16 pontos de vantagem.

Os Bucks até encostaram no placar e chegaram a ficar apenas quatro pontos atrás, mas não evitaram a segunda derrota seguida.

locked down homecourt ??? 2-0 heading to Milwaukee. pic.twitter.com/1lLR9DoWJs ? Indiana Pacers (@Pacers) April 23, 2025

Os Pacers terminaram a partida com seis jogadores com mais de dez pontos anotados: Pascal Siakam (24), Tyrese Haliburton (21), Andrew Nembard (17), Aaron Nesmith (16), Myles Turner (15) e Bennedict Mathurin (14). Pelo outro lado, o destaque foi, mais uma vez, Giannis Antetokounmpo, que marcou 34 pontos, pegou 18 rebotes e deu sete assistências.

Agora, a série vai para Milwaukee no jogo 3, que acontece nesta sexta-feira, às 21 horas.